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Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о курортном сборе

Экономика

При этом назвали инициативу правительства безграмотной

Море
Море

Москва, 21 июня 2017, 18:23 — REGNUM  Правительственный законопроект о курортном сборе комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. При этом комитет настаивает на доработке законопроекта при подготовке ко второму чтению.

В комитете указали на то, что из текста правительственной инициативы нельзя понять, есть ли у органов местного самоуправления возможность отказаться от проведения эксперимента. Кроме того, отмечает комитет, сохраняются риски, связанные со снижением или перераспределением туристического потока при реализации.

Комитет также намерен дополнительно обсудить предельную величину курортного сбора и проработать вопрос об особом учете налогового потенциала субъектов РФ по курортному сбору при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Кроме того, планируется обсудить вопросы, касающиеся ответственности плательщиков курортного сбора, не выполняющих свои обязанности. В центре внимания комитета также предложение профильного комитета Совфеда о сокращении сроков проведения эксперимента с пяти до двух лет.

В ходе дискуссии глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия») охарактеризовал внесенный законопроект — «безграмотным».

Инициатива предполагает проведение эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Размер сбора составит 100 рублей с человека в день.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о ставке курортного сбора внесен в Госдуму

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Введение курортного сбора в регионах России
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