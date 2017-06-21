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СГК завершает строительство перемычки, объединяющей теплосети Рубцовска

Экономика

Помимо асфальтирования дороги, энергетики восстановят газоны

Специалисты СГК восстанавливают дорожное покрытие в Рубцовске
Иллюстрация: СГК
Специалисты СГК восстанавливают дорожное покрытие в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, 21 июня 2017, 12:58 — REGNUM  Строительство перемычки, которая соединит северные и южные тепловые сети Рубцовска в единый контур, вышло на финишную прямую. Об этом сегодня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Дело в том, что большая часть тепловых коммуникаций города проходят под землей. Для того, чтобы их заменить или построить, необходимо было вскрывать дорожное полотно, газоны, тротуары. Теперь предстоит заново положить нарушенный асфальт и привести территорию в надлежащий вид», — поясняли в СГК.

Известно, что в данный момент восстановительные работы ведутся на улице Карла Маркса, где по данным на 20 июня, уложено порядка 150 кв. м первого слоя асфальтового покрытия. Всего на этом участке планируется уложить 5,5 тыс. кв. метров асфальтового покрытия. На благоустройство отведено чуть больше недели.

«Сегодня строительство теплосетей, которым предстоит соединить северный и южный контуры города, выходит на финишную прямую. Однако мы не можем считать эту работу выполненной до тех пор, пока участок, на котором шло строительство, не благоустроен. Более того, качество произведённых работ должен принять заказчик — наша компания ‑ и администрация города», — подчеркнул директор рубцовского подразделения СГК Сергей Климов.

Он также отметил, что помимо асфальтирования дороги, энергетики восстановят газоны, на которых во время ремонтов находилась спецтехника, и установят бордюрный камень.

«Для проведения восстановления нарушенного благоустройства полного перекрытия движения автомобильного транспорта не потребовалось», — отмечается в официальной информации СГК.

Всего по окончанию всех работ по строительству и перекладке теплосетей в Рубцовске планируется восстановить более 19 тыс. кв. м дорожного полотна, высадить более 250 деревьев, а также выполнить ряд других мероприятий. На эти цели направят порядка 72 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км. В результате будут созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного источника.

Читайте ранее в этом сюжете: Метод «прокола» поможет энергетикам при строительстве перемычки в Рубцовске

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