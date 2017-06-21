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«Российские курорты пока не готовы к введению курортного сбора»

Экономика

Опробовать это нововведение нужно сначала со столиц, считает волгоградский депутат

Пляж на Черноморском побережье
Иллюстрация: Sochiadm.ru
Пляж на Черноморском побережье

Волгоград, 21 июня 2017, 10:17 — REGNUM  Вводить курортный сбор в городах России пока рано. Такого мнения придерживается председатель комитета Волгоградской областной думы по образованию, науке, делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Николай Лукьяненко. По его мнению, «российские курорты пока к такому не готовы».

«Считаю, что если и вводить такой сбор — то в городах с развитой транспортной и гостиничной инфраструктурой, востребованных к посещению зарубежными туристами. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань», — поделился мнением парламентарий.

Кроме того, по его словам, сбор должен быть дифференцированным: «зависеть от звездности места размещения, стоимости номера, времени пребывания и так далее».

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Посуточный курортный сбор в Алтайском крае не будет превышать 50 рублей

Инициаторы законопроекта полагают, что собранные средства пойдут на формирование туристического пространства и создание условий для развития туризма, как это происходит во многих зарубежных странах.

«Но прежде чем собирать деньги, нужно людям что-то предложить. Необходимо учитывать, насколько готова инфраструктура, насколько прозрачны системы бронирования, насколько преимущества нахождения на том или ином российском курорте (при наличии дешёвых зарубежных аналогов) будут покрывать необходимость платить сбор», — считает Николай Лукьяненко.

Ранее по теме: В Сочи определились с размером курортного сбора

Парламентарий напомнил, что ранее подобный эксперимент предлагалось провести в Севастополе, и городские власти отказались от него.

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«На одно легальное место в отеле на российском побережье приходится пять нелегальных, и введение сбора лишь увеличит нагрузку на официальные. Как следствие — уход в теневой сектор», — уверен депутат.

Перспективы нововведения и его распространения на всю страну, Волгоградскую область в частности, обсуждались в Волгоградском институте бизнеса.

Участники дискуссии, в основном, разделили мнение Николая Лукьяненко, отмечает ректор волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко. На заседании дискуссионного клуба по теме экспериментального введения курортного сбора было озвучено, что «курортный сбор для внутреннего туризма — это фактически косвенный налог на самый бюджетный отдых, что странно для социального государства, в большинстве городов, не являющихся традиционными туристическими центрами, большая часть приезжих — командировочные по служебным делам, они за что должны платить?. Черноморские пляжные курорты находятся под таким конкурентным прессом, что каждый рубль на счету».

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Вывод напрашивается один: «если и вводить сбор, то для иностранцев (с учетом курсовой разницы им не накладно) и тратить полученный фонд на развитие потенциально перспективных для интуристов направлений», поделился на своей странице в Facebook Андрей Ващенко, добавив, что эти и другие выводы и предложения будут обработаны и направлены законодателям.

Напомним, курортный сбор для туристов в России может появиться уже с 1 января 2018 года. Опробовать нововведение планируется в пяти пилотных регионах — Крыму, Севастополе, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, в Госдумы был внесён законопроект о размере курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент предполагается провести в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ранее аналогичный законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Согласно инициативе, максимальный размер сбора предполагается на уровне максимум 100 рублей с человека.

На основе статистических данных предполагается, что суммарный дополнительный объём поступлений за каждый год проведения эксперимента при ставке в 0,1% составит в Ставропольском крае не менее 1,3 млрд рублей, на Кубани — не менее 4,23 млрд рублей, в Алтайском крае — не менее 0,97 млрд рублей, в Крыму — не менее 0,47 млрд рублей.

По заявлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, выступавшего с инициативой ввести в России механизм курортного сбора, Кубань к эксперименту готова. Размер курортного сбора, в соответствии с проектом федерального закона, не превысит 100 рублей в сутки. При этом, например, отдыхающие в Адлере будут платить больше, чем те, кто выбрал для отдыха Темрюкский район.

«Сбор может быть дифференцирован в зависимости от территории. Так, размер сбора в Сочи должен отличаться от суммы, взимаемой с туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор», — уточнил Вениамин Кондратьев.

Также предполагается, что целый ряд граждан будет пользоваться льготами. Речь идёт о ветеранах войны, инвалидах, несовершеннолетних детях, малоимущих семьях. Каждый регион получит право самостоятельно установить этот перечень, так же как и размеры курортного сбора.

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