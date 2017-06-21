Еще одна компания открывает авиамаршрут Барнаул — Симферополь

Барнаул, , 10:53 — REGNUM Рейсы сообщением Барнаул — Симферополь авиакомпания Nordwind будет осуществлять на новейших самолетах. Для этого закуплены два новых воздушных судна Boeing 737−800 Next Generation, сообщается на сайте международного аэропорта Барнаула.

Полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам с 27 июня. Цена билета в один конец составляет более 15 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее об открытии прямого сообщения в Симферополь по понедельникам и пятницам известила авиакомпания «Уральские авиалинии». Билеты в курортный регион барнаульскому пассажиру обойдутся от 11 до 15 тыс. рублей (в один конец).

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Позднее появилась информация о том, что компания «Уральские авиалинии» попала в список 36-и маршрутов программы субсидирования полетов, утвержденной Федеральным агентством воздушного транспорта. Предельная величина специального тарифа этого авиаперевозчика по маршруту Барнаул — Симферополь для отдельных категорий граждан составит 6250 рублей.

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