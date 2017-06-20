В туркластере «Белокуриха-2» открывается первый масштабный проект

Белокуриха, Алтайский край, , 11:02 — REGNUM Алтайский туристический кластер «Белокуриха-2» сегодня презентует первый масштабный проект — историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода». На его площадке разместили реконструированные строения начала XIX века, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АлтайТурЦентре.

Центральным объектом проекта стал дом купцов Андреевых, построенный в 1822 году. Его перевезли из села Верх-Ануйское. Во времена советской власти в здании размещался Народный дом, библиотека, а последним «жильцом» был сельсовет.

«При реконструкции интерьера здания использовались подлинные вещи XIX века, собранные в экспедициях по отдаленным деревням Алтая», — подчеркнули специалисты АлтайТурЦентра.

Гостям «Андреевской слободы» продемонстрируют работу кузнеца, винокурни. Также организаторы готовы раскрыть туристам секреты приготовления хлеба и целебные свойства алтайских трав.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придают большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Здесь будут возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек.

В текущем году в туркластере начали строить новый горнолыжный комплекс. Проект стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина.

В мае 2017 года было объявлено о намерении построить в туркластере «Белокуриха-2» новую биатлонную трассу. Тренировочная база для российской сборной будет расположена на высоте порядка 800 метров над уровнем моря. По словам вице-президента Союза биатлонистов России Владимира Барнашова, именно в таких условиях проводятся все соревнования мирового уровня: Кубки мира и IBU, чемпионаты Европы и мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В туркластере «Белокуриха-2» намерены построить новую биатлонную трассу