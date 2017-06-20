Вторник, 20 Июня 2017 года
11:54:48 МСК

В туркластере «Белокуриха-2» открывается первый масштабный проект

Экономика

В историко-архитектурном комплексе «Андреевская слобода» разместили реконструированные строения начала XIX века

2
Историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» в Белокурихе
Иллюстрация: АлтайТурЦентр
Историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» в Белокурихе

Белокуриха, Алтайский край, 20 июня 2017, 11:02 — REGNUM  Алтайский туристический кластер «Белокуриха-2» сегодня презентует первый масштабный проект — историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода». На его площадке разместили реконструированные строения начала XIX века, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АлтайТурЦентре.

Центральным объектом проекта стал дом купцов Андреевых, построенный в 1822 году. Его перевезли из села Верх-Ануйское. Во времена советской власти в здании размещался Народный дом, библиотека, а последним «жильцом» был сельсовет.

«При реконструкции интерьера здания использовались подлинные вещи XIX века, собранные в экспедициях по отдаленным деревням Алтая», — подчеркнули специалисты АлтайТурЦентра.

Гостям «Андреевской слободы» продемонстрируют работу кузнеца, винокурни. Также организаторы готовы раскрыть туристам секреты приготовления хлеба и целебные свойства алтайских трав.

2
Историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» в Белокурихе
Иллюстрация: АлтайТурЦентр
Историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» в Белокурихе

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придают большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Здесь будут возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек.

В текущем году в туркластере начали строить новый горнолыжный комплекс. Проект стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина.

В мае 2017 года было объявлено о намерении построить в туркластере «Белокуриха-2» новую биатлонную трассу. Тренировочная база для российской сборной будет расположена на высоте порядка 800 метров над уровнем моря. По словам вице-президента Союза биатлонистов России Владимира Барнашова, именно в таких условиях проводятся все соревнования мирового уровня: Кубки мира и IBU, чемпионаты Европы и мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В туркластере «Белокуриха-2» намерены построить новую биатлонную трассу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
Главное сегодня
NB!
20.06.17
Станислав ТарасовСумерки американской дипломатии на Ближнем Востоке
АнкараТурция Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
20.06.17
В Петербург приехало меньше иностранных туристов, чем ожидали в Смольном
Санкт-ПетербургРоссия Туризм Общество
NB!
20.06.17
Минтруд РФ предложил график выходных и праздников на 2018 год
МоскваРоссия Профессиональные праздники Общество
NB!
20.06.17
Спасатели нашли лодку на Ладоге: поиски пропавших без вести продолжаются
ПетрозаводскРоссия Происшествия на воде Происшествия
NB!
20.06.17
Кузбасс ожидает «ломка по Тулееву»
КемеровоРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
20.06.17
Киев признает ДНР и ЛНР официально «оккупированными Россией»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.06.17
«Цель роста евро — 65 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
20.06.17
Губернатор Тулеев не вышел из отпуска: «Кузбасс ждут большие изменения»
КемеровоРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
20.06.17
«Сказки США о демократии – для умственно отсталых»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.06.17
Проживание со страхом: В Оренбуржье общежитие лишилось части крыши
МедногорскОренбургская областьРоссия Обрушения зданий Происшествия
NB!
20.06.17
ВСУ нарушили режим тишины 43 раза: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.06.17
Деньги на развитие Крыма и Севастополя тратятся неэффективно — СП
СимферопольРоссия ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя» Экономика
NB!
20.06.17
Военнослужащий из Ингушетии, присягнувший ИГИЛ*, снабжал боевиков оружием
МагасРоссия Боевики в Ингушетии Происшествия
NB!
20.06.17
Ирина Инашвили В Грузии вновь заговорили о конституционной монархии
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.06.17
Ответы Путина на прямой линии удовлетворили 90% граждан РФ — опрос
МоскваРоссия Прямая линия с президентом России В.В.Путиным 15 июня 2017 Общество
NB!
20.06.17
«НАТО считает, что Белоруссия – это Россия»
МинскБелоруссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
20.06.17
Максим ИсаевAmerican Conservative: После поражения ИГИЛ* — война между США и РФ в Сирии
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
20.06.17
Метро в Ростове-на-Дону обретёт чёткие очертания после ЧМ-2018
Ростов-на-ДонуРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
20.06.17
Соцобслуживание как наказание: новый законопроект приведет к беспределу
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
20.06.17
США и Катарский кризис: развивать конфликт не нужно, а вот создать его...
ДохаКатар Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
20.06.17
Юрий БаранчикБудет ли Москва и дальше «кормить» белорусских необандеровцев?
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
20.06.17
«Красная истерия» в Голливуде: как комедия утерла нос пропаганде
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
ещё главное