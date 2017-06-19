Водный транспорт поможет освободить автомагистрали Алтая от большегрузов

Барнаул, , 12:13 — REGNUM Правительство Алтайского края обнародовало некоторые итоги уникального соглашения о сотрудничестве, которое в 2015 году подписали краевые власти, администрация Обского бассейна внутренних водных путей и предприятия речной добывающей отрасли. Если в 2015 году оно позволило переориентировать с автомобильного на внутренний водный транспорт 496 тысячи тонн грузов, то в 2016 году — уже 617 тысяч тонн. В текущем году объем перевозок водным транспортом планируют увеличить до 800 тысяч тонн. Как пояснили специалисты Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, этот объем сопоставим с почти 30 тыс. рейсов тяжеловесного транспорта.

Напомним, соглашение подписано в целях исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о переориентации перевозок тяжелых и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт. Для финансирования мероприятий, направленных на реализацию проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края в 2015 — 2016 годах выделено 60,7 млн. рублей. Это средства федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.

«Приведенная выше статистка подтверждает эффективность развития внутреннего водного транспорта. Одним из несомненных плюсов является возможность разгрузки автодорог и, как следствие, — увеличение их эксплуатационного срока», — отмечают алтайске чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выступая в августе 2016 года на заседании президиума Госсовета в Волгограде, Владимир Путин напомнил, что предназначение водных путей имеет комплексный характер. Они задействованы для решения задач в таких ключевых сферах, как гидроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство. Между тем, на сегодня преимущества, которые дает внутренний водный транспорт, реализуются не в полной мере.

Говоря о мерах, которые необходимо принять для решения проблем в этой сфере, глава российского государства, в частности, отметил необходимость достижения сбалансированности перевозок разными видами транспорта. Результатом этого шага станет снижение не только бюджетных затрат, но и издержек грузоотправителей. Сейчас, по мнению Владимира Путина, возможности транспортировки грузов водным путем практически не используются или используются неэффективно.

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Ранее о необходимости создания Речного фонда высказывался председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

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