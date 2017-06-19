Понедельник, 19 Июня 2017 года
13:14:25 МСК

Водный транспорт поможет освободить автомагистрали Алтая от большегрузов

Экономика

Реализация проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края позволила переориентировать сотни тысяч тонн грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт

Водный транспорт на Оби в прошлом веке
Иллюстрация: Музей «Город»
Водный транспорт на Оби в прошлом веке

Барнаул, 19 июня 2017, 12:13 — REGNUM  Правительство Алтайского края обнародовало некоторые итоги уникального соглашения о сотрудничестве, которое в 2015 году подписали краевые власти, администрация Обского бассейна внутренних водных путей и предприятия речной добывающей отрасли. Если в 2015 году оно позволило переориентировать с автомобильного на внутренний водный транспорт 496 тысячи тонн грузов, то в 2016 году — уже 617 тысяч тонн. В текущем году объем перевозок водным транспортом планируют увеличить до 800 тысяч тонн. Как пояснили специалисты Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, этот объем сопоставим с почти 30 тыс. рейсов тяжеловесного транспорта.

Напомним, соглашение подписано в целях исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о переориентации перевозок тяжелых и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный транспорт. Для финансирования мероприятий, направленных на реализацию проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края в 2015 — 2016 годах выделено 60,7 млн. рублей. Это средства федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.

«Приведенная выше статистка подтверждает эффективность развития внутреннего водного транспорта. Одним из несомненных плюсов является возможность разгрузки автодорог и, как следствие, — увеличение их эксплуатационного срока», — отмечают алтайске чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выступая в августе 2016 года на заседании президиума Госсовета в Волгограде, Владимир Путин напомнил, что предназначение водных путей имеет комплексный характер. Они задействованы для решения задач в таких ключевых сферах, как гидроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство. Между тем, на сегодня преимущества, которые дает внутренний водный транспорт, реализуются не в полной мере.

Говоря о мерах, которые необходимо принять для решения проблем в этой сфере, глава российского государства, в частности, отметил необходимость достижения сбалансированности перевозок разными видами транспорта. Результатом этого шага станет снижение не только бюджетных затрат, но и издержек грузоотправителей. Сейчас, по мнению Владимира Путина, возможности транспортировки грузов водным путем практически не используются или используются неэффективно.

Читайте также: Путин назвал основные направления развития внутренних водных путей России

Ранее о необходимости создания Речного фонда высказывался председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Читайте ранее в этом сюжете: Речной фонд — шанс спасти внутренний водный транспорт России?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские и речные грузоперевозки
Главное сегодня
NB!
19.06.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 19 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.06.17
Александр БеловЛиберальный миропорядок США: а был ли мальчик? – American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
19.06.17
Брянская «Единая Россия» отказалась от выборов в Госдуму
БрянскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
19.06.17
Corriere della Sera: Италия переживает взрыв нелегальной миграции
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
19.06.17
Военный Донбасс за сутки: взрыв на подстанции, минометный обстрел школы
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
19.06.17
Что ждут от фильма Стоуна граждане России: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
19.06.17
Анна КумицкаяДва Любимова, депутаты, герой и архивариус: выборы рязанского губернатора
РязаньРоссия Выборы губернатора Рязанской области-2017 Политика
NB!
19.06.17
«Погибаю, но не сдаюсь!»: как корабли Черноморского флота пустили на дно
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Военно-морской флот Общество
NB!
19.06.17
ВСУ нарушили режим тишины 57 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
19.06.17
Для 61% граждан РФ летний отдых ограничится домом и дачей: опрос
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
19.06.17
Шесть энергокомпаний РФ претендуют на иранские нефтегазовые проекты
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
19.06.17
Банк России отозвал лицензии у АО «Фидбэк» и АО «Расчетный Финансовый Дом»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
19.06.17
Максим Исаев Foreign Policy: Макрон и Трамп – два сапога пара?
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
19.06.17
Екатерина НекрасоваНедостроенная мечеть в Уфе: фонд «Урал» против муфтията
УфаРоссия Ислам Политика
NB!
19.06.17
«Реинтеграцией Донбасса» Порошенко намерен прекратить АТО — СМИ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
19.06.17
ООН: Число беженцев за 2016 год составило 65,6 млн человек
ВашингтонСША Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
19.06.17
Ольга ДемиденкоХабаровск ждет мост на Сахалин, Сахалин и РЖД мечтают соединиться с Японией
Южно-СахалинскРоссия Строительство мостов Экономика
NB!
19.06.17
Шахтерский бунт на Дону: когда наступит мир в «угольном королевстве»?
Ростов-на-ДонуРоссия Акции протеста горняков Экономика
NB!
19.06.17
Власти Екатеринбурга ужесточили условия для перевозчиков
ЕкатеринбургРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
19.06.17
Выборы без выбора в Прикамье: «наместник уже есть»
ПермьРоссия Выборы губернатора Пермского края-2017 Политика
NB!
19.06.17
«Нефти не дают восстановиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.06.17
В Югре упразднят «мёртвые» деревни
Ханты-МансийскРоссия Изменение административно-территориального деления России Общество
ещё главное