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Налажено авиасообщение Барнаул — Анапа

Экономика

Полеты выполняются по понедельникам и пятницам на самолете SSJ100

Полет над Барнаулом
© Светлана Шаповалова
Полет над Барнаулом

Барнаул, 19 июня 2017, 10:44 — REGNUM  Из международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова впервые за последние два года открыты прямые авиарейсы в Анапу. Авиаперелеты на воздушном судне российского производства SSJ100 (Сухой Суперджет 100) вместимостью 93 пассажира осуществляет компания «ИрАэро».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, цена перелета в одну сторону на ближайшие дни составляет более 16 тыс. рублей. Полеты организованы по понедельникам и пятницам: из Барнаула в Анапу самолет вылетает в 6 часов 40 минут (время в полете 4 часа 50 минут). Из Анапы в столицу Алтайского края борт отправляется в 8 часов 15 минут (время в полете 4 часа 25 минут).

Как уже сообщало ИА REGNUM, средняя цена вечернего авиаперелета из Барнаула в Москву на ближайшие даты составляет порядка 10 тыс. рублей.

Читайте также: Вечерний авиарейс из Барнаула в Москву стал дешевле

О необходимости господдержки и развития малой авиации в Сибири заявил на днях полпред Сергей Меняйло.

Читайте ранее в этом сюжете: Меняйло: Малая авиация повысит туристическую привлекательность Сибири

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