Меняйло: Малая авиация повысит туристическую привлекательность Сибири

Белокуриха, Алтайский край, , 09:22 — REGNUM Необходимость поддержки государством социально значимых авиамаршрутов в сибирские курортные зоны признал сибирский полпред Серей Меняйло в ходе состоявшегося на днях выездного совещания по вопросам развития межрегионального и внутрирегионального авиасообщения. Как сообщает сегодня официальный сайт Алтайского края, мероприятие проходило в Белокурихе. Особым поводом для его проведения стал экспериментальный полет по маршруту Новосибирск — Белокуриха, организованный авиакомпанией «Сибирская Легкая Авиация».

"АН-28 с пассажирами на борту совершил посадку на площадке «Белокуриха», расположенной в 5,5 км от города-курорта федерального значения. Эту площадку планируют использовать при выполнении регулярных рейсов по маршрутам, связывающим сибирские регионы», — пояснили в правительстве Алтайского края.

Напомним, посадочная зона площадью 50 гектаров принадлежит компании «Белокуриха-авиа» и предназначена для приема самолетов малой вместимости и вертолетов. В настоящее время завершена ее детальная планировка, ведется строительство здания аэровокзала. Подготовлен и зарегистрирован в территориальном подразделении Росавиации аэронавигационный паспорт, необходимый для выполнения полетов. Через несколько месяцев планируется начать регулярные рейсы по маршрутам

«Потенциал развития туризма в Сибири, его значимость для нашего региона не вызывает сомнений. Но привлекательность туристических зон и увеличение потока туристов сегодня сдерживается из-за отсутствия доступного, стабильного и быстрого сообщения между регионами», — отметил Сергей Меняйло.

При обсуждении мер, которые необходимы для организации регулярного межрегионального авиасообщения, участники совещания согласились с доводами Сергея Меняйло о необходимости консолидировать усилия всех заинтересованных сторон — аэропортов, перевозчиков, туроператоров, представителей курортного бизнеса и органов власти.

«При этом «важно организовать работу таким образом, чтобы авиасообщение было безопасным, а цена билета — приемлемой для населения», — считает полпред.

В настоящее время члены экспертной группы по развитию авиации в Сибирском федеральном округе совместно с представителями региональных органов исполнительной власти прорабатывают предложения для Минтранса России по механизмам поддержки сибирских маршрутов.

Читайте также: «Россия — государство регионов»: О развитии внутрироссийских авиамаршрутов

Участники совещания осмотрели легкие и сверхлегкие воздушные суда авиации общего назначения, после чего свое мастерство продемонстрировали представители пилотажных групп. Для желающих организовали ознакомительный полет над территорией города-курорта.

Помимо Сергея Меняло, в выездном совещании принял участие первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев, руководители министерств и ведомств региона, представители авиакомпании «Сибирская Легкая Авиация» и других учреждений и организаций, заинтересованных в развитии авиаперевозок.

В июле 2016 года сибирская редакция ИА REGNUM подготовила обзор, в котором наглядно изложено, что перелет в Сибирь сопоставим с отдыхом на зарубежных курортах. К примеру, цены на билеты из Москвы в Барнаул и обратно начинались с 23,7 тыс. рублей. А полет в Республику Алтай обходится еще дороже.

Читайте ранее в этом сюжете: Вечерний авиарейс из Барнаула в Москву стал дешевле