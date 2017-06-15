Четверг, 15 Июня 2017 года
12:23:28 МСК

Вечерний авиарейс из Барнаула в Москву стал дешевле

Экономика

Минимальный тариф составляет от 8100 рублей

Вечерний полет
© Светлана Шаповалова
Вечерний полет

Барнаул, 15 июня 2017, 11:38 — REGNUM  Вечерний авиаперелет по маршруту «Барнаул-Москва» стал дешевле. Как сообщает сайт международного аэропорта Барнаула, о снижении тарифов объявила авиакомпания ИрАэро. Минимальный тариф без учета агентских и кассовых сборов составляет 8100 рублей.

«Рейсы выполняются ежедневно на новых комфортабельных ВС российского производства Сухой Суперджет 100», — отметили в аэропорту.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, средняя цена авиаперелета из Барнаула в столицу России на ближайшие даты составляет порядка 10 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2016 года сибирская редакция ИА REGNUM подготовила обзор, в котором наглядно изложено, что полет на Алтай сопоставим с отдыхом на зарубежных курортах. Цены на билеты из Москвы в Барнаул и обратно начинались с 23,7 тыс. рублей. А полет в Республику Алтай обходится еще дороже.

Читайте ранее в этом сюжете: Открыто прямое авиасообщение «Барнаул-Симферополь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
Главное сегодня
NB!
15.06.17
Почти полмиллиона казахстанцев получают меньше четырех тысяч рублей в месяц
АстанаКазахстан Бедность Экономика
NB!
15.06.17
Депутатам Государственной Думы запретили покидать столицу
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
15.06.17
Саратовский бюджет: помочь членам СовФеда и урезать средства детям-сиротам
СаратовРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.06.17
Военный Донбасс: все прифронтовые города предупредили об артобстрелах
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
15.06.17
«Присяга – это клятва, не стоит раздавать гражданство направо и налево»
ЯкутскРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
15.06.17
«Удар по рублю нанесен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.06.17
Более 5,4 тыс. граждан РФ не получили высокотехнологическую помощь — СП
МоскваРоссия Материальная база медицинских учреждений Экономика
NB!
15.06.17
«Нефть сдает позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
15.06.17
Незнание приличий? Антироссийская паника? Почему США не поздравили РФ?
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
15.06.17
Кашемир подорожает: в Монголии сгорела крупнейшая кашемировая фабрика
Улан-БаторМонголия Пожары и взрывы на предприятиях Происшествия
NB!
15.06.17
Выскочивший на тротуар грузовик напугал жителей Мадрида
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
15.06.17
Разрушающий ливень в Ростове-на-Дону: потоп унёс с собой асфальт
Ростов-на-ДонуРоссия Наводнения Общество
NB!
15.06.17
Дальний Восток – территория отстающего развития, или Что не покажут Путину
ВладивостокРоссия Прямая линия с президентом России Общество
NB!
15.06.17
Андрей Ганжа Цыгане Закарпатья: это и наша земля
УжгородУкраина Закарпатье: главное Общество
NB!
15.06.17
«Прямая линия с президентом РФ» начнется в полдень
МоскваРоссия Прямая линия с президентом России Общество
NB!
15.06.17
Александр БеловEAF: Визит Моди в Москву – попытка сохранить близкие отношения с Россией
Нью-ДелиИндия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
15.06.17
На Алтай пришла аномальная жара
БарнаулРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
15.06.17
Ушел из жизни культовый актер Алексей Баталов: Биография
МоскваРоссия Некрологи Культура
NB!
15.06.17
74% граждан считают, что «Прямая линия с президентом РФ» нужна: опрос
МоскваРоссия Прямая линия с президентом России Общество
NB!
15.06.17
В Казахстане после падения частей ракеты-носителя «Союз» погиб человек
АстанаКазахстан Воздействие космической отрасли на экологию и здоровье людей Происшествия
NB!
15.06.17
«Главные задачи сейчас – национализация и создание многоукладной экономики»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
15.06.17
Татьяна ИващенкоОмск — «город, который пришёл в полный упадок»
ОмскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
ещё главное