Вечерний авиарейс из Барнаула в Москву стал дешевле

Барнаул, , 11:38 — REGNUM Вечерний авиаперелет по маршруту «Барнаул-Москва» стал дешевле. Как сообщает сайт международного аэропорта Барнаула, о снижении тарифов объявила авиакомпания ИрАэро. Минимальный тариф без учета агентских и кассовых сборов составляет 8100 рублей.

«Рейсы выполняются ежедневно на новых комфортабельных ВС российского производства Сухой Суперджет 100», — отметили в аэропорту.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, средняя цена авиаперелета из Барнаула в столицу России на ближайшие даты составляет порядка 10 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2016 года сибирская редакция ИА REGNUM подготовила обзор, в котором наглядно изложено, что полет на Алтай сопоставим с отдыхом на зарубежных курортах. Цены на билеты из Москвы в Барнаул и обратно начинались с 23,7 тыс. рублей. А полет в Республику Алтай обходится еще дороже.

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