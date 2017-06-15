Четверг, 15 Июня 2017 года
06:20:25 МСК

Рубцовская ТЭЦ останется резервным источником теплоснабжения

Экономика

Власти региона и энергетики СГК решили подстраховаться на случай возникновения внештатной ситуации

Проект СГК по реконструкции тепловых сетей в Рубцовске
© Светлана Шаповалова
Проект СГК по реконструкции тепловых сетей в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, 15 июня 2017, 06:08 — REGNUM  Губернатор Алтайского края Алесандр Карлин развеял опасения о закрытии Рубцовской ТЭЦ в связи с реализацией инвестиционного проекта СГК по модернизации теплоснабжения города.

«Мы сохраняем Рубцовскую ТЭЦ как резервный источник теплоснабжения. Таким объектом она станет по завершении реконструкции Южной тепловой подстанции. И ТЭЦ будет резервом теплообеспечения не только северного контура, а всего теплового контура города. Значение ТЭЦ в этом смысле будет возрастать», — заявил глава региона в ходе заседания правительства Алтайского края, состоявшегося накануне. Его слова цитирует официальный сайт края.

В своем обращении к генеральному директору Рубцовской ТЭЦ Александру Масличу Александр Карлин подчеркнул, что собственники и руководители предприятия должны предпринять все предусмотренные регламентами меры, чтобы станция была готова к эксплуатации на случай возникновения внештатной ситуации.

Напомним, проект модернизации теплоснабжения, который реализует Сибирская генерирующая компания в Рубцовске с 2016 года, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления; а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км. В результате будут созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного источника.

Читайте также: Алтайские власти высказались о проекте СГК в Рубцовске: все выполнят в срок

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов подтвердил намерение о сохранении Рубцовской ТЭЦ, как резервной.

«В том числе и на период реконструкции Южной тепловой станции», — отметил энергетик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сибирская генерирующая компания ведет работу по заключению двух концессионных соглашений — в Рубцовске и Барнауле. Энергетики готовы взять на свое обслуживание объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

Читайте также: СГК намерена инвестировать в теплоэнергетику Банаула 1,6 млрд рублей

Читайте ранее в этом сюжете: СГК готова взять тепловой комплекс Рубцовска в концессию на 15 лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Тепловая энергетика
Главное сегодня
NB!
15.06.17
«Сокол»: что делает станцию метро – объектом культурного наследия
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
15.06.17
Молдавия: «Плахотнюк идет по стопам Порошенко». Рядом идет Додон
КишинёвМолдавия Ограничения в отношении российских СМИ в Молдавии Политика
NB!
14.06.17
Германия вводит запрет на дизельные автомобили
МюнхенГермания Автопром Экономика
NB!
14.06.17
«Бомбардировщики США в Великобритании – предупреждение русским»
ЛондонВеликобритания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.06.17
Суммы откатов двум экс-президентам Бразилии выросли до $150 миллионов
БразилиаБразилия Коррупционные скандалы в Бразилии Политика
NB!
14.06.17
Генпрокурор Венесуэлы перешла на сторону оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
14.06.17
Авигдор ЭскинМожно ли доверять Турции? Опыт Израиля
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
14.06.17
Михаил ДемуринОтношения с НАТО: «ошибку» допустил не только Горбачёв
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.06.17
«Трамп не знает, где на карте находится Румыния»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
14.06.17
Антиприднестровский Додон: Независимость ПМР выгодна Западу и румынам
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
14.06.17
Анатолий КошкинРусские Курилы и Япония: ностальгия или реваншизм?
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.06.17
Правительство РФ рассмотрит запрет на ввоз пальмового масла в РФ
МоскваРоссия Правительство России Экономика
NB!
14.06.17
В Севастополе выступают против памятника примирения в Гражданской войне
СевастопольРоссия Годовщина Октябрьской революции Общество
NB!
14.06.17
«Белоруссия напомнила, что рубль – не резервная валюта»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
14.06.17
Виталий АрхиреевЭлектротранспорт в России: есть ли шанс уйти от нефти и газа?
МоскваРоссия Электромобили Техника
NB!
14.06.17
Привяжут: Госдума регулирует деятельность мессенджеров
МоскваРоссия Социальные сети Общество
NB!
14.06.17
В РФ меняется порядок продажи сим-карт
МоскваРоссия Телекоммуникации Общество
NB!
14.06.17
США против Nord Stream-2: «Это политическое противостояние»
ВашингтонСША Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
14.06.17
Несбыточный отпуск дальневосточников: «Вот, три года копили, поедем»
ВладивостокРоссия Авиаперевозки Общество
NB!
14.06.17
Обманутые дольщики не получили страховку из-за «технической ошибки»
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
14.06.17
Система платных парковок в Ростове-на-Дону – фикция?
Ростов-на-ДонуРоссия Платные парковки Экономика
NB!
14.06.17
Остается ли у Иркутска шанс вернуть прямые выборы мэра?
ИркутскРоссия Реформа местного самоуправления Политика
ещё главное