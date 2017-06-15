Рубцовская ТЭЦ останется резервным источником теплоснабжения
Власти региона и энергетики СГК решили подстраховаться на случай возникновения внештатной ситуации
Рубцовск, Алтайский край, 15 июня 2017, 06:08 — REGNUM Губернатор Алтайского края Алесандр Карлин развеял опасения о закрытии Рубцовской ТЭЦ в связи с реализацией инвестиционного проекта СГК по модернизации теплоснабжения города.
«Мы сохраняем Рубцовскую ТЭЦ как резервный источник теплоснабжения. Таким объектом она станет по завершении реконструкции Южной тепловой подстанции. И ТЭЦ будет резервом теплообеспечения не только северного контура, а всего теплового контура города. Значение ТЭЦ в этом смысле будет возрастать», — заявил глава региона в ходе заседания правительства Алтайского края, состоявшегося накануне. Его слова цитирует официальный сайт края.
В своем обращении к генеральному директору Рубцовской ТЭЦ Александру Масличу Александр Карлин подчеркнул, что собственники и руководители предприятия должны предпринять все предусмотренные регламентами меры, чтобы станция была готова к эксплуатации на случай возникновения внештатной ситуации.
Напомним, проект модернизации теплоснабжения, который реализует Сибирская генерирующая компания в Рубцовске с 2016 года, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления; а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км. В результате будут созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного источника.
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Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов подтвердил намерение о сохранении Рубцовской ТЭЦ, как резервной.
«В том числе и на период реконструкции Южной тепловой станции», — отметил энергетик.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Сибирская генерирующая компания ведет работу по заключению двух концессионных соглашений — в Рубцовске и Барнауле. Энергетики готовы взять на свое обслуживание объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.
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