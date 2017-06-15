Жители Алтайского края стали брать больше ипотечных кредитов

Барнаул, , 05:53 — REGNUM На ипотечном рынке Алтайского края наблюдается некоторое оживление. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать на основании данных Банка России, где говорится о росте темпов выданных кредитов и снижении процентной ставки.

Так, за январь-апрель 2017 года жителям региона было выдано 4045 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,12 млрд рублей. Темпы роста выданных кредитов составили 100,8% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), темпы роста объемов ипотечного кредитования — 101,3%. Средневзвешенная процентная ставка в апреле составила 11,8% годовых и снизилась на процент по сравнению с апрелем 2016 года (12,8%).

«Средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составляет 184 месяца, что на три месяца больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — пояснили в министерстве экономического развития Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года годовая процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Алтайском крае составила 11,96%, тогда как в марте 2016 года — 12,6% (уменьшение на 0,64 процентного пункта). В январе 2017 года темпы роста объемов кредитования в регионе превысили среднероссийский показатель (104,7%) и составили 112,6%.

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