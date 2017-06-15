Четверг, 15 Июня 2017 года
06:20:28 МСК

Жители Алтайского края стали брать больше ипотечных кредитов

Экономика

Темпы роста составили 0,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года

Жилье в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Жилье в Барнауле

Барнаул, 15 июня 2017, 05:53 — REGNUM  На ипотечном рынке Алтайского края наблюдается некоторое оживление. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать на основании данных Банка России, где говорится о росте темпов выданных кредитов и снижении процентной ставки.

Так, за январь-апрель 2017 года жителям региона было выдано 4045 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,12 млрд рублей. Темпы роста выданных кредитов составили 100,8% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года), темпы роста объемов ипотечного кредитования — 101,3%. Средневзвешенная процентная ставка в апреле составила 11,8% годовых и снизилась на процент по сравнению с апрелем 2016 года (12,8%).

«Средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составляет 184 месяца, что на три месяца больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — пояснили в министерстве экономического развития Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года годовая процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Алтайском крае составила 11,96%, тогда как в марте 2016 года — 12,6% (уменьшение на 0,64 процентного пункта). В январе 2017 года темпы роста объемов кредитования в регионе превысили среднероссийский показатель (104,7%) и составили 112,6%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае снизились процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование
Главное сегодня
NB!
15.06.17
«Сокол»: что делает станцию метро – объектом культурного наследия
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
15.06.17
Молдавия: «Плахотнюк идет по стопам Порошенко». Рядом идет Додон
КишинёвМолдавия Ограничения в отношении российских СМИ в Молдавии Политика
NB!
14.06.17
Германия вводит запрет на дизельные автомобили
МюнхенГермания Автопром Экономика
NB!
14.06.17
«Бомбардировщики США в Великобритании – предупреждение русским»
ЛондонВеликобритания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.06.17
Суммы откатов двум экс-президентам Бразилии выросли до $150 миллионов
БразилиаБразилия Коррупционные скандалы в Бразилии Политика
NB!
14.06.17
Генпрокурор Венесуэлы перешла на сторону оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
14.06.17
Авигдор ЭскинМожно ли доверять Турции? Опыт Израиля
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
14.06.17
Михаил ДемуринОтношения с НАТО: «ошибку» допустил не только Горбачёв
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
14.06.17
«Трамп не знает, где на карте находится Румыния»
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
14.06.17
Антиприднестровский Додон: Независимость ПМР выгодна Западу и румынам
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
14.06.17
Анатолий КошкинРусские Курилы и Япония: ностальгия или реваншизм?
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.06.17
Правительство РФ рассмотрит запрет на ввоз пальмового масла в РФ
МоскваРоссия Правительство России Экономика
NB!
14.06.17
В Севастополе выступают против памятника примирения в Гражданской войне
СевастопольРоссия Годовщина Октябрьской революции Общество
NB!
14.06.17
«Белоруссия напомнила, что рубль – не резервная валюта»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
14.06.17
Виталий АрхиреевЭлектротранспорт в России: есть ли шанс уйти от нефти и газа?
МоскваРоссия Электромобили Техника
NB!
14.06.17
Привяжут: Госдума регулирует деятельность мессенджеров
МоскваРоссия Социальные сети Общество
NB!
14.06.17
В РФ меняется порядок продажи сим-карт
МоскваРоссия Телекоммуникации Общество
NB!
14.06.17
США против Nord Stream-2: «Это политическое противостояние»
ВашингтонСША Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
14.06.17
Несбыточный отпуск дальневосточников: «Вот, три года копили, поедем»
ВладивостокРоссия Авиаперевозки Общество
NB!
14.06.17
Обманутые дольщики не получили страховку из-за «технической ошибки»
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Экономика
NB!
14.06.17
Система платных парковок в Ростове-на-Дону – фикция?
Ростов-на-ДонуРоссия Платные парковки Экономика
NB!
14.06.17
Остается ли у Иркутска шанс вернуть прямые выборы мэра?
ИркутскРоссия Реформа местного самоуправления Политика
ещё главное