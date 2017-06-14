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Алтайские власти пообещали муниципалитетам больше денег и жёсткие проверки

Экономика

Вслед за федеральным центром, который в текущем году меняет подходы к выплате дотаций и субсидий регионам, финансовые отношения с муниципалитетами пересматривает и правительство Алтайского края

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Алтайские власти меняют подход к распределению дотаций и субсидий. Подписание соглашений с муниципалитетами
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Алтайские власти меняют подход к распределению дотаций и субсидий. Подписание соглашений с муниципалитетами

Барнаул, 14 июня 2017, 11:02 — REGNUM  В новом финансовом сезоне федеральный центр планирует по-новому перераспределять дотации между субъектами. Ровно то же самое в отношении муниципалитетов с 2018 года намерено осуществить и правительство Алтайского края. Подписание соглашений в области планирования социально-экономического развития на 2017 год состоялось накануне, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную информацию краевых властей.

Стороны (правительство Алтайского края и органы местного самоуправления) берут на себя обязательства по созданию условий для роста уровня жизни населения, улучшения состояния демографической ситуации, инвестиционного климата, рынка труда, увеличения предпринимательской активности, экономической базы муниципалитетов.

Свои подписи под документом поставили главы семи муниципальных образований, демонстрирующих высокий уровень социально-экономического развития по итогам 2016 года: Барнаула, Алейска, Заринска, Белокурихи, а также Кулундинского, Крутихинского и Локтевского районов.

Известно, что договоры о взаимодействии со всеми муниципальными районами и городскими округами власти заключали на протяжении 11 лет. Поясняя необходимость совершенствования инструментов региональной системы управления, губернатор Алтайского края Александр Карлин напомнил о происходящих изменениях во взаимоотношениях федерального центра и регионов в бюджетно-финансовой сфере.

«Трансляции финансовых ресурсов в регионы, в частности, выделение субсидий и дотаций, будут сопровождаться более жёстким контролем за достижением результатов. И при этом устанавливается механизм финансовой ответственности: в случае невыполнения заберут ресурсы в федеральный бюджет и перенаправят их в регионы, работающие более качественно. Вы знаете, Алтайский край демонстрирует в последние годы самое высокое качество управления региональными финансами, поэтому у нас есть возможность получить несколько больше средств за счёт тех, кто не выполнит условия соглашений с Министерством финансов и с профильными ведомствами», — подчеркнул глава края.

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В этом же ключе будет скорректирован и формат взаимодействия региона с муниципалитетами.

«Средств мы будем направлять несколько больше, но и контролировать жёстче. Поддержка будет направляться не просто на решение проблем, а на достижение конкретного результата в социальной сфере, в первую очередь, в инфраструктурном развитии», — подчеркнул Александр Карлин.

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Алтайские власти меняют подход к распределению дотаций и субсидий
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Алтайские власти меняют подход к распределению дотаций и субсидий

Одной из ключевых задач, стоящих перед экономикой края, он назвал развитие монопрофильных муниципальных образований, к которым, как известно, отнесены города Алейск, Заринск, Новоалтайск, Яровое и рабочий поселок Степное Озеро.

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«Меньше трех недель назад мы подписали с Фондом развития моногородов соглашение о выделении Заринску для реконструкции автомобильной дороги первых 48 млн рублей на создание инфраструктуры для строящегося там предприятия. Важно, что это первый документ, который фонд подписал с регионом, представляющим моногорода второй группы. Мы провели перед этим серьёзную подготовительную работу. Часть средств в ближайшее время поступит в край», — подчеркнул глава края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что формат взаимоотношений регионов и центра нуждается в реформировании, заявили недавно и в Башкирии, по итогам форума «Сочи-2017». Между тем заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак пообещал, что новые решения правительства будут стимулировать регионы-доноры, в частности, пересмотрен уровень софинансирования мероприятий госпрограмм в сторону увеличения доли поступлений из федерального бюджета до 70%, а также увеличена сумма грантов для поддержки активных регионов.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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