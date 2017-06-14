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Более 20 граждан Монголии с нерастаможенными автомобилями выявили на Алтае

Экономика

Нарушители таможенного законодательства не вывозили машины в установленный срок, передавали права пользования третьим лицам

Алтай. Чуйский тракт
© Светлан Шаповалова
Алтай. Чуйский тракт

Барнаул, 14 июня 2017, 08:41 — REGNUM  В регионе деятельности Алтайской таможни продолжают выявляться случаи нарушения таможенного законодательства в отношении временно ввезенных автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт.

По ее словам, с начала года ведомством было возбуждено 23 административных дела по части 1 статьи 16.18. КоАП РФ («Нарушение срока временного ввоза автомобилей физлицами») и два дела по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ («Незаконная передача временно ввезенного автомобиля иному лицу»). Из них 22 дела возбуждены в отношении граждан Монголии.

В Алтайской таможне напомнили, что таможенный кодекс разрешает физическим лицам государств — членов ЕАЭС (в Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия) ввозить транспортные средства на срок, не превышающий шести месяцев, при условии уплаты депозита, но с освобождением от уплаты таможенных платежей. До истечения установленного срока иностранные граждане обязаны вывезти принадлежащее им транспортное средство, либо произвести таможенное декларирование автомобиля и уплатить таможенные пошлины, налоги. Передача права пользования временно ввезенного транспортного средства другому лицу допускается при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

«Невывоз машин в установленный срок может свидетельствовать об уклонении от таможенных платежей, махинациях с документами на автомобиль с последующей его продажей. При выявлении фактов передачи автомобиля такое транспортное средство по решению суда может быть конфисковано у нового обладателя», — пояснила Алина Шмидт.

Напомним, в 1 квартале 2016 года Алтайской таможней было возбуждено семь дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.18. КоАП РФ («Нарушение срока временного ввоза»), одно дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.24 КоАП РФ («Использование временно ввезенных транспортных средств международной перевозки во внутренних перевозках по таможенной территории ЕАЭС») и два дела по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ («Незаконная передача временно ввезенного автомобиля иному лицу»). Значительная часть данных дел также была возбуждена в отношении граждан Республики Монголия.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году невывоз с таможенной территории и нарушения правил эксплуатации временно ввезенных автомобилей на территории России заняли третье место среди административных правонарушений. За нарушение сроков вывоза транспортного средства, а также передачу прав пользования им другим лицам предусмотрено наказание в виде административного штрафа. В случае покупки «нерастаможенной» иномарки, прежде всего, страдает покупатель, так как он не может поставить автомобиль на учет без уплаты таможенной пошлины.

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Таможенный союз
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