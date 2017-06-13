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Две барнаульские поликлиники станут «бережливыми»

Экономика

Алтайский край приступил к реализации проекта «Бережливая поликлиника»

Проект «Бережливая поликлиника»
Иллюстрация: Минздрав Алтайского края
Проект «Бережливая поликлиника»

Барнаул, 13 июня 2017, 07:37 — REGNUM  В Алтайском крае участниками пилотного проекта «Бережливая поликлиника» стали два медицинских учреждения: КГБУЗ «Городская поликлиника № 9, г. Барнаул» и КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул». Информация об этом была озвучена в ходе видеоселекторного совещания Министерства здравоохранения РФ, сообщает минздрав Алтайского края.

На видеоселекторе было подчёркнуто, что лишь 38% пациентов приходят в поликлинику с профилактической целью, остальные 62% посещают врачей по поводу обострений и новых заболеваний, хотя должно быть наоборот: 60% — в целях профилактики, 40% — при заболеваниях.

Известно также, что специалисты Минздрава особо обратили внимание на важность комфортности при посещении поликлиник: вежливый и квалифицированный персонал, открытые регистратуры, удобная запись на прием через интернет и инфоматы, понятная маршрутизация, забор анализов без очередей, доступность в оптимальные сроки профилактических мероприятий.

Министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова напомнила, что проект «Бережливая поликлиника» тесно пересекается с алтайской «Открытой регистратурой».

"В нашем регионе уже второй год успешно реализуется проект «Открытая регистратура». Он призван максимально облегчить обращение пациента в поликлинику. Теперь не существует перегородки между пациентом и регистратором. Регистратор не только записывает пациента, но и помогает ему словом, делом и улыбкой. Для этого все работники регистратур прошли специальную психологическую подготовку», — рассказала Ирина Долгова.

По ее словам, на сегодняшний день в новом формате уже работают восемь площадок, а в текущем году еще 15 медицинских организаций региона изменят свой формат работы. Полностью на единый формат регистратуры всех поликлиник Алтайского края перейдут через 2,5 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Бережливая поликлиника» был запущен в конце 2016 года. В нем участвуют 20 регионов РФ. Изменение работы регистратур поликлиник подразумевает несколько направлений и изменений в их работе. Прежде всего, речь идет об отработке единого для всех поликлиник и удобного для населения графика работы (поликлиника работает в две смены и предусматривает возможность получения медицинской помощи и для работающего населения).

Запись на прием к врачу осуществляется различными способами без прямого обращения в регистратуру. К тому же, в поликлиниках создаются комфортные условия пребывания пациентов, повышается их информированность о предоставляемых медицинских услугах. В ближайшие два года более 200 поликлиник по всей стране будут «перепрофилированы» в «бережливые».

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Реформа системы здравоохранения
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