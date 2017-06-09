В Алтайском крае дешевеют огурцы, яйцо, крупы и сахар

Барнаул, , 08:56 — REGNUM С начала 2017 года цены на продовольственные товары в Алтайском крае (по отношению к декабрю 2016 года) увеличились на 8%. Это в 3 раза ниже прошлогоднего роста цен и среднего значения по России, сообщили сегодня корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

«Уровень потребительских цен на продукты питания в Алтайском крае остается одним из самых низких среди российских регионов: по 20 наименованиям из 24 социально значимых продуктов питания цены ниже, чем в среднем по России», — подчеркнули чиновники управления.

По их словам, более всего в 2017 году подешевели огурцы свежие — на 41,3%, яйца куриные — на 14%, крупа гречневая-ядрица — на 12,7%, сахар-песок — на 10,2%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 6,9%, пшено — на 4,9%, консервы овощные — на 3,4%, полуфабрикаты мясные — на 1,9%. По этим показателям Алтайский край входит в пятерку регионов Сибири с минимальными ценами на 18 из 24 социально значимых продуктов питания.

«В крае зафиксированы самые низкие средние потребительские цены в Сибири на кур охлажденных и мороженых (126,73 руб./кг), масло подсолнечное (84,16 руб./кг), муку пшеничную (24,87 руб./кг) и соль (8,79 руб./кг)», — отметили управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года выяснилось, что Алтайский край вошел в пятерку регионов с самыми дешевыми блинами. Согласно исследованию, проведенному в канун Масленицы на основании данных Росстата, чтобы приготовить 30 блинов жители региона тратят 70 рублей 18 копеек. Меньше стоимость блинов оказалась в Татарстане (68,23 рубля), Рязанской области (69,08 руб.), Оренбургской области (69,99 руб.) и Мордовии (70,01 руб.).

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