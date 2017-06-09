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В Алтайском крае наблюдается снижение миграционной активности

Экономика

Показатели внутрикраевой миграции сократились на 11,3%

Алтай. Дорога
© Светлана Шаповалова
Алтай. Дорога

Барнаул, 9 июня 2017, 07:09 — REGNUM  С начала 2017 года (за январь — апрель) в Алтайский край въехало более 8,5 тысячи человек. Статистику миграционной активности обнародовали в министерстве экономического развития Алтайского края. Отмечается при этом, что из других регионов России прибыло 5,6 тысячи человек, из-за пределов страны — 2,9 тысячи человек. При этом число выехавших из Алтайского края сократилось на 0,1%.

Показатели внутрикраевой миграции за январь — апрель 2017 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,3%. Количество выехавших в другие регионы России за четыре месяца этого года снизилось на 1,5%. Число прибывших в Алтайский край из-за пределов России за этот же период увеличилось на 1,9%, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 21,3%, стран ближнего зарубежья — на 0,9%.

«По итогам четырех месяцев 2017 года сохраняется положительная международная миграция: в январе — апреле число прибывших в край из-за пределов России на 326 человек превысило число выехавших», — подчеркнули статистики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Алтайкрайстат извещал о сохранении положительной международной миграции в регионе. По данным статистиков, в январе 2017 года в Алтайский край из-за пределов России прибыли 1907 человек, что на 96 человек (2,7% больше), чем в январе 2016 года. Из других регионов России регион въехали 1248 человек. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом наблюдается снижение числа выбывших из региона в другие регионы России (на 1,4% меньше, чем в январе-2016).

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайский край стало прибывать больше мигрантов

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