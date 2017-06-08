В турзоне «Бирюзовая Катунь» началось строительство новых объектов

Барнаул, , 09:35 — REGNUM Один из новых резидентов алтайской особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» приступил к строительству. Как сообщает сегодня, 8 июня, управление по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края, гостиничный комплекс, пункт питания, оздоровительный центр и спортивно-развлекательные объекты возводит компания «Актив Парк».

Также известно, что экспертный совет особой экономической зоны туристско-рекреационного типа рассмотрел и одобрил еще три заявки от инвесторов на заключение соглашений об осуществлении туристско-рекреационной деятельности на «Бирюзовой Катуни». Проекты связаны со строительством гостиничных, ресторанного, оздоровительного, развлекательного комплексов и кемпинга.

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По словам министра экономического развития региона Николая Чинякова, соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне с компанией заключили уже после передачи Минэкономразвития России соответствующих полномочий Алтайскому краю. Это произошло в 2016 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание особых экономических зон туристического типа началось согласно постановлению Правительства РФ в 2007 году. «Бирюзовая Катунь» является одной из немногих действующих в России. С начала реализации этого проекта на формирование инфраструктуры турзоны направлено около 4 млрд рублей государственных средств, а частные инвесторы уже вложили около 0,8 млрд рублей.

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