По программе капремонта в Алтайском крае заменили всего 200 лифтов

Барнаул, , 09:26 — REGNUM Темпы замены и капремонта лифтов в Алтайском крае несколько выросли, но все еще ничтожно малы для решения проблемы с лифтовым оборудованием, отработавшим нормативный срок эксплуатации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из отчета подрядной организации ООО «Импортлифт», известившей сегодня, 8 июня, о сдаче 14 лифтов в двух многоквартирных домах Барнаула. Их замена была выполнена в рамках краткосрочного плана 2016−2017 гг. по адресам ул. Матросова, 10 и ул. Червонная, 9. Работы начали в марте этого года.

«Новые лифты имеют частотные преобразователи, которые обеспечивают плавность хода и энергоэффективность при эксплуатации, что позволяет собственникам уменьшить плату за электричество. Все кабины в металлическом исполнении, а также с антивандальными кнопками, что снижает риск механического воздействия со стороны недобросовестных пользователей. Помимо этого, лифты рассчитаны на людей с ограниченными возможностями, инвалидная коляска без препятствий проходит в проем, а кнопки оснащены шрифтом Брайля», — пояснил исполнительный директор ООО «Импортлифт» Сергей Букша.

По данным регионального оператора Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», всего в Алтайском крае за 2017 год планируется капитально отремонтировать и заменить 177 лифтов на 44 многоквартирных домах, а в целом с начала реализации программы капремонта в Алтайском крае заменили и капитально отремонтировали 200 лифтов в 61 доме.

Напомним, первые жилые дома, оборудованные лифтами, появились в Алтайском крае в 1973 — 1974 годах. В настоящее время в многоквартирных домах Барнаула установлено более 3500 лифтов. Срок службы лифта, по истечении которого он подлежит замене, составляет 25 лет. Список лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в алтайских высотках, ежегодно пополняется на 200−300 единиц. Замена лифтового оборудования выполняется в рамках краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014−2043 годы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно техническому регламенту, в Барнауле к 15 февраля 2020 года количество лифтов, отработавших назначенный срок составит не менее 1600 штук. На их замену потребуется изыскать не менее 4 миллиардов рублей. Между тем, по данным Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, краткосрочный план 2015−2016 годов региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, был завершен только в сентябре 2016 года: лифтов по нему отремонтировали всего лишь 21 штуку.

Хоть как-то исправить ситуацию призвано увеличение (с 4,73 руб. до 5,79 руб.) размера минимального взноса за капремонт. Но даже после этого решения верхний предел минимального ежемесячного взноса в Алтайском крае остается самым низким среди всех субъектов Сибирского федерального округа.

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