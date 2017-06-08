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Жители одного из районов Алтайского края могут остаться без транспорта

Экономика

Из-за очередного банкротства мунципального автотранспортного предприятия жителям Смоленского района почти не оставили вариантов

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Остановка транспорта в Смоленском
Иллюстрация: Вести-Алтай
Остановка транспорта в Смоленском

Барнаул, 8 июня 2017, 06:58 — REGNUM  Муниципальное транспортное предприятие в Смоленском районе Алтайского края в очередной раз признано банкротом, а долги по зарплате водителям достигли миллиона рублей. Обеспечить хоть какое-то транспортное сообщение вызвался предприниматель из Бийска, и то при условии, что будет обеспечена приемлемая доходность маршрута. Его автобус будет возить пассажиров по маршруту Ануйское — Смоленское — Бийск. А кому нужно в другую сторону или в другое время, перспектива одна: шагать пару километров до трассы — попутки и проходящие автобусы никто не отменял. Подробности сообщает программа «Вести-Алтай».

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Здание автовокзала в Смоленском
Иллюстрация: Вести-Алтай
Здание автовокзала в Смоленском

Проблемы транспортников МУПа копились не первый год, но смоленские чиновники решали их весьма своеобразно: как только долги предприятия становились миллионными, его банкротили. Людей и имущество переводили в новый МУП. Его работники фактически год работали в долг, а с апреля и вовсе оказались безработными — без шансов на выходное пособие.

«Нас уволили обманным путём. Сказали: вы увольняйтесь от одной организации, а в другой будете оформляться. Будете работать как положено. И все, про нас забыли. Сказала: выплатим зарплату, и никаких сдвигов даже нету», — поделился информацией бывший водитель Смоленского муниципального транспортного предприятия Петр Бодров.

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Бывшие водители обанкротившегося МУП, которым год не платили зарплату
Иллюстрация: Вести-Алтай
Бывшие водители обанкротившегося МУП, которым год не платили зарплату

О том, что судебным приставам нечего взять с обанкротившегося предприятия, подтверждает глава администрации Смоленского района Людмила Моисеева. По ее словам, от МУПа остались три автобуса, и те не на ходу. Деньги от их продажи пойдут на погашение долгов по зарплате. Но их будет недостаточно.

О том, что в череде банкротств здание районного автовокзала — самый дорогой объект — уже ушёл с молотка частникам, глава, оказывается, не знала. В неведении находятся и многие пассажиры, они все еще приходят на вокзал в ожидании рейсового автобуса.

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Остановка транспорта в Смоленском
Иллюстрация: Вести-Алтай
Остановка транспорта в Смоленском

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году кризис наблюдался и на автотранспортном рынке Бийска. Во время перехода второго по величине города Алтайского края на электронные проездные, когда произошел передел, многие транспортники выражали недовольство. История закончилась тем, что с несогласными расторгли договоры и ужесточили правила перевозки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бийске автоперевозчик снизил цену на проезд, надеясь заработать

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