Алтайские предприниматели стали брать больше займов

Барнаул, , 05:51 — REGNUM В 2016 году Алтайский фонд микрозаймов, призванный помогать предприятиям малого бизнеса, предоставил 330 займов на сумму 370,5 млн рублей. При этом средний размер выданного займа в 2016 году увеличился на 77% и превысил 1 миллион рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев в ходе заседания совета фонда. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края.

По словам исполнительного директора фонда Владислава Уварова, выданные суммы позволили создать 494 новых рабочих места и сохранить более 2 тысяч имеющихся рабочих мест.

«Предприниматели и компании, развивающие бизнес при поддержке фонда, уплатили более 200 млн рублей налогов», — подчеркнул он.

В ходе обсуждения отчета о работе фонда члены совета положительно оценили работу по снижению риска портфеля микрозаймов, уменьшению доли просроченной задолженности, повышению эффективности размещения средств. О перспективах развития на период до 2020 года было сказано, что Алтайский фонд микрозаймов будет одним из наиболее эффективных и активно развивающихся инструментов поддержки бизнеса в крае. Доля на рынке микрокредитования малого предпринимательства составит порядка 50% от общего ежегодного объема.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский фонд микрозаймов предоставляет займы до 3 млн рублей на возвратной и возмездной основе. С апреля 2017 года фонд реализует проект по кредитованию приоритетных инвестиционных проектов по льготной ставке — 5% годовых. В 2017 году, согласно утвержденному плану, микрофинансовая организация планирует выдать субъектам малого бизнеса края 467 займов на сумму 473,7 млн рублей. Всего с начала деятельности (2009 год) фонд обеспечил льготными кредитами порядка 3700 предпринимательских проектов на сумму порядка 2 млрд рублей.

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