Энергетики СГК раньше срока возвращают горячую воду барнаульцам

Барнаул, , 12:14 — REGNUM Специалисты «Сибирской генерирующей компании» (СГК), несмотря на большое количество и сложность повреждений, обнаруженных в результате проведения гидравлических испытаний, сумели выдержать график подачи горячей воды для потребителей, обслуживаемых по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле. Как сообщили сегодня, 6 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алтайского филиала СГК, работники Барнаульской теплосетевой и тепломагистральной компаний уже провели заполнение и поставили на циркуляцию трубопроводы в центральной части города. Это означает, что горожане, чьи дома расположены в границах улиц Молодежная, Короленко, Анатолия, Партизанская, проспектов Социалистический, Ленина, Комсомольского, а так же по ул. Георгия Исакова от улицы Северо-Западной до улицы Малахова могут начать получать горячую воду уже сегодня.

«Для этого необходимо, чтобы в работу было запущено оборудование, находящееся в ведении управляющих компаний и ТСЖ», — подчеркнули в СГК.

Помимо запущенных в работу центральных тепловых пунктов, проведен также запуск горячего водоснабжения в микрорайонах по улицам Малахова и Новгородская до улицы Георгиева.

«Общее количество жилых домов в контуре ТЭЦ-3, подключенных к горячему водоснабжению, уже составило 395. А 7 июня работы по запуску будут продолжены, 8 июня горячая вода появиться у оставшихся потребителей», — заверили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отключать горячую воды барнаульцам начали 15 мая, а завершить прессовку и последующие за ней ремонтные работы планировалось к 7 июня. Весь этот период работы велись сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке энергетики ремонтировали те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды.

Всего под отключение попали 106 учреждений образования и здравоохранения и 1321 многоквартирный жилой дом.

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