Вторник, 6 Июня 2017 года
13:18:30 МСК

Энергетики СГК раньше срока возвращают горячую воду барнаульцам

Экономика

Большинству потребителей по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле горячее водоснабжение вернут уже сегодня

Барнаул. Район отключения горячей воды барнаульцам
© Светлан Шаповалова
Барнаул. Район отключения горячей воды барнаульцам

Барнаул, 6 июня 2017, 12:14 — REGNUM  Специалисты «Сибирской генерирующей компании» (СГК), несмотря на большое количество и сложность повреждений, обнаруженных в результате проведения гидравлических испытаний, сумели выдержать график подачи горячей воды для потребителей, обслуживаемых по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле. Как сообщили сегодня, 6 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алтайского филиала СГК, работники Барнаульской теплосетевой и тепломагистральной компаний уже провели заполнение и поставили на циркуляцию трубопроводы в центральной части города. Это означает, что горожане, чьи дома расположены в границах улиц Молодежная, Короленко, Анатолия, Партизанская, проспектов Социалистический, Ленина, Комсомольского, а так же по ул. Георгия Исакова от улицы Северо-Западной до улицы Малахова могут начать получать горячую воду уже сегодня.

«Для этого необходимо, чтобы в работу было запущено оборудование, находящееся в ведении управляющих компаний и ТСЖ», — подчеркнули в СГК.

Помимо запущенных в работу центральных тепловых пунктов, проведен также запуск горячего водоснабжения в микрорайонах по улицам Малахова и Новгородская до улицы Георгиева.

«Общее количество жилых домов в контуре ТЭЦ-3, подключенных к горячему водоснабжению, уже составило 395. А 7 июня работы по запуску будут продолжены, 8 июня горячая вода появиться у оставшихся потребителей», — заверили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отключать горячую воды барнаульцам начали 15 мая, а завершить прессовку и последующие за ней ремонтные работы планировалось к 7 июня. Весь этот период работы велись сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке энергетики ремонтировали те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды.

Всего под отключение попали 106 учреждений образования и здравоохранения и 1321 многоквартирный жилой дом.

Читайте ранее в этом сюжете: Отключать горячую воду барнаульцам начнут с 15 мая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ограничения подачи горячей воды в жилые дома
Главное сегодня
NB!
06.06.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 6 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.06.17
Станислав СтремидловскийКачиньский: «Долой политкорректность – против Европы ведется война!»
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.06.17
Мусорный завод: Казань «проигрывает» Москве и Подмосковью
КазаньРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Экономика
NB!
06.06.17
Максим ИсаевChatham House: Сможет ли Корбин одержать верх вопреки давним тенденциям?
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.06.17
Восемь раненных мирных жителей в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
06.06.17
Красноярские депутаты избежали ответственности за ошибки в декларациях
КрасноярскРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2015 году Политика
NB!
06.06.17
Порошенко обвинили в обогащении на конфликте в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.06.17
Военный Донбасс: стреляет РСЗО, горят дома, ранены 8 гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
06.06.17
Ущербная реставрация: Ремонт усадьбы Аксакова в Оренбуржье — со скандалом
с. АксаковоОренбургская областьРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
NB!
06.06.17
Петербург будут «разгружать» от рабочих
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
06.06.17
Угроза бешенства в Крыму: Россельхознадзор взял ситуацию под контроль
СимферопольРоссия Заболевания бешенством Общество
NB!
06.06.17
Памятник Ивану Грозному решили не ставить во владимирском Александрове
АлександровВладимирская областьРоссия Монументальная скульптура Общество
NB!
06.06.17
Спецкомиссия СФ займется мониторингом антироссийской деятельности стран
ЯлтаКрымРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
06.06.17
Анатолий КошкинЯпонец впечатлён русским станкостроением
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.06.17
Ольга Лазарева«Самая прекрасная» в Эрмитаже и не только
Санкт-ПетербургРоссия Художественные выставки Культура
NB!
06.06.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКазахстан станет халяль-хабом: обзор экономики СНГ
АстанаКазахстан Экономические обзоры стран СНГ Экономика
NB!
06.06.17
Александр ШимбергЛивийский узел: при чем здесь Россия?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.06.17
Профильный комитет ГД одобрил поправки в закон о реновации ко II чтению
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
06.06.17
Брат Виктора Ющенко: В Древней Греции говорили на украинском
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Культура
NB!
06.06.17
«Сегодня биткоин – это вызов мировой банковской системе»
НовосибирскРоссия Криптовалюты Экономика
NB!
06.06.17
«Рабский труд»: Учителям Якутии не платят за проведение ЕГЭ
ЯкутскРоссия Единый государственный экзамен Общество
NB!
06.06.17
Александр БеловForeign Policy: Станет ли Катар новым ближневосточным Сараево?
ДохаКатар Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное