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На ремонт алтайских дорог дополнительно нашли 42 млн рублей

Экономика

Средства изыскали в бюджете Алтайского края

Алтай. Дорога
© Светлана Шаповалова
Алтай. Дорога

Барнаул, 6 июня 2017, 06:15 — REGNUM  В текущем году на ремонт улично-дорожной сети из бюджета Алтайского края будут выделены дополнительные субсидии в сумме 42 млн рублей. Об этом сообщает краевое министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно распоряжению главы региона Александра Карлина, средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предназначены Кулундинскому, Троицкому районам, а также городам Белокуриха и Заринск.

Известно, что, в Троицком районе субсидию потратят на восстановление участка дороги и моста через р. Хайрюза, размытых паводковыми водами весной текущего года, в Белокурихе обновят участок дороги по ул. Объездная — ул. Молодежная. В Кулундинском районе, который готовится отметить вековой юбилей райцентра, запланирован ремонт шести участков. В Заринске будет осуществлен ремонт участков улиц Партизанская и Металлургов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) будет направлено 12,4 млрд рублей. В план ремонта включено 628 км автодорог, в том числе 500 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 990 погонных метров искусственных сооружений.

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