Операция «Посевная»: алтайских аграриев оштрафовали на 136 тыс. рублей

Барнаул, , 12:49 — REGNUM Многочисленные факты отсутствия документов, необходимых для осуществления работ на тракторе, выявили специалисты Алтайской государственной инспекции в ходе осмотров под условным названием «Операция «Посевная». Как сообщает сегодня, 5 июня, официальный сайт ведомства, мероприятие было проведено в выходные дни с привлечением внештатных инспекторов ГИБДД и должностных лиц органов местного самоуправления.

В ходе проверок 1200 машин выяснилось, что в 67 случаях тракторами управляли лица, не имеющие при себе удостоверения тракториста-машиниста, в 58 случаях — регистрационного документа. 176 тракторов эксплуатировались без свидетельства о прохождении технического осмотра.

Итогом этой работы стало привлечение к ответственности 264 трактористов и 26 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 136 тысяч рублей.

В Алтайской госинспекции также подчеркнули, что семь тракторов пришлось временно поместить на охраняемые стоянки ввиду отсутствия документов, подтверждающих право собственности (владения) или несоответствия номерных агрегатов регистрационным данным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году все сельскохозяйственные культуры в Алтайском крае будут занимать 5,4 млн гектаров, что соответствует уровню 2016 года. В настоящее время алтайские аграрии завершают сев пшеницы.

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