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В 2017 году Барнаул рассчитывает избавиться от 30 незаконных свалок

Экономика

Предупредить образование новых помогут металлические ограждения, шлагбаумы и бетонные столбы

Придорожная свалка при въезде в алтайское село Шатобал (Солонешенский район)
© Светлана Шаповалова
Придорожная свалка при въезде в алтайское село Шатобал (Солонешенский район)

Барнаул, 5 июня 2017, 10:43 — REGNUM  Власти Барнаула обеспокоились растущим количеством несанкционированных свалок. Предотвратить замусоривание столицы Алтайского края в Год экологии призван комплекс профилактических мероприятий, в рамках которого планируется ликвидировать около 30 несанкционированных свалок, сообщает сегодня, 5 июня, пресс-центр барнаульской мэрии.

В список самых захламленных территорий попали 13 мест. Именно там с целью предотвращения нового складирования мусора, планируется установить 125 погонных метров металлических ограждений, три шлагбаума и 100 бетонных столбов.

Защитить от загрязнения водоемы помогут 17 контейнеров для сбора и вывоза мусора. Их установили в 17 местах массового отдыха горожан (берег Оби по ул. Понтонный Мост, река Барнаулка в районе лагеря «Дружных», река Ляпиха; озеро Пионерское в п. Казенная Заимка, озеро в с. Лебяжье и другие).

«Выявленные несанкционированные свалки вносятся в перечень загрязненных территорий города для дальнейшей организации работ по их очистке», — подчеркнули специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, состояние системы обращения с отходами в Алтайском крае характеризуется ростом объемов образования и захоронения отходов производства и потребления. Несанкционированное размещение отходов остается общей проблемой для муниципальных образований края.

В основном свалки расположены вдоль транспортных путей, на окраинах районов и населенных пунктов, на территориях дачных и садоводческих кооперативов, в местах массового (организованного и неорганизованного) отдыха населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Мусорный передел: регионы столкнулись с проблемами

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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