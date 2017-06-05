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В Алтайском крае растут продажи мобильников, компьютеров и бытовой техники

Экономика

По итогам I квартала 2017 года оборот розничной торговли в крупных организациях региона составил 30,6 млрд руб

Барнаул
© Светлана Шаповалова
Барнаул

Барнаул, 5 июня 2017, 05:41 — REGNUM  В I квартале 2017 года жители Алтайского края стали покупать больше мобильных телефонов (в 1,5 раза), компьютеров (на 21,9%), аудио‑ и видеоаппаратуры, книг (в 1,3 раза), лекарств (на 13,5%), косметики и парфюмерии (на 9,4%), мебели (на 7,5%). Увеличился объем товаров, проданных через интернет (на 7,0%). Такие данные сегодня, 5 июня, приводит краевое министерство экономического развития со ссылкой на Алтайкрайстат.

В продовольственной группе товаров отмечался прирост продаж свежих овощей (на 16,9%) и фруктов (на 14,4%), картофеля (на 4,7%), кондитерских изделий (на 4,0%), сахара (на 3,4%) и яиц (на 2,8%). Оборот розничной торговли в крупных организациях региона за этот период увеличился в сопоставимых ценах на 4,4% и составил 30,6 млрд рублей.

В целом по краю оборот розничной торговли по итогам трех месяцев года превысил 68 млрд рублей. В торговых сетях, где формируется 35% оборота розничной торговли, объем продаж увеличился на 6,1% по отношению к I кварталу 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом торговая отрасль вносит существенный вклад в экономику региона и занимает лидирующие позиции по ряду показателей: второе место по численности занятых, доли в валовом региональном продукте, налоговым отчислениям в бюджет.

По итогам первого квартала 2017 года доля отчислений торгового бизнеса в налоговых платежах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, возросла до 17,2%.

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