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Санаторий «Белакуриха» признан лучшей здравницей России

Экономика

А сам город, итогам Всероссийского профессионального форума «Здравница-2017», вновь удостоился звания «Лучший курорт федерального значения»

Санаторий «Белакуриха»
Иллюстрация: Официальный сайт алтайской здравницы
Санаторий «Белакуриха»

Белокуриха, Алтайский край, 2 июня 2017, 09:22 — REGNUM  Весьма продуктивной оказалась поездка алтайской делегации на всероссийский профессиональный форум «Здравница-2017» в Уфе. Представители алтайского курорта Белокуриха не только медали завоевали, но и нашли потенциальных инвесторов для участия в проекте «Белокуриха-2». Такой вывод можно сделать из официального сообщения администрации Белокурихи, передает сегодня, 2 июня, корреспондент ИА REGNUM.

«На форуме я презентовал субкластер «Белокуриха-2», который вызвал живой интерес у инвесторов. В ближайшее время ряд представителей крупного бизнеса должны приехать в Белокуриху и лично ознакомиться с потенциалом и возможностями строящегося курорта», — отметил заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

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По поводу достижений известно, что Белокуриха на форуме вновь завоевала звание «Лучший курорт федерального значения» (эти победы алтайский город-курорт одерживает с 2012 года). Помимо этого золотыми медалями отмечены санатории города-курорта. Так, «Лучшей здравницей» признан санаторий «Белокуриха». Санаторий «Россия» победил в номинации «Лучшая здравница по организации лечебного и оздоровительного питания». «Лучшей здравницей по использованию природных лечебных факторов» признан санаторий «Сибирь». Также наградой за «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения» отмечен санаторий «Катунь», а медали за «Лучшую организацию по осуществлению менеджмента и маркетинга» удостоился санаторий «Алтай».

"Мы очень гордимся тем, что шестой год подряд работа санаториев Белокурихи признана лучшими экспертами и специалистами этой сферы. Особенно приятно, что такие награды получены в год празднования 150-летия Белокурихи, а сам курорт награжден памятной юбилейной медалью. Это говорит о высоком уровне и качестве услуг, предоставляемых нашими лечебными учреждениями, о профессионализме наших специалистов», — заявил глава города Белокурихи Константин Базаров.

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Напомним, ежегодный форум «Здравница» является крупнейшим событием санаторно-курортной отрасли, где традиционно представлены самые современные достижения в области курортной и восстановительной медицины, а также передовые разработки новейших технологий оздоровления и медицинской реабилитации. В последние годы площадкой для проведения Форума являлись города Москва и Сочи, и только в 2014 году впервые Всероссийский форум «Здравница» покинул европейскую часть страны и объединил профессионалов санаторно-курортного дела за Уралом на территории Алтайского края в городе-курорте Белокурихе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу «ТурСтата», опубликованному в мае 2017 года, Белокуриха вошла в тройку самых популярных мест для летнего активного отдыха россиян.

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