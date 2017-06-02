Коммунальщики Барнаула получили новую спецтехнику

Барнаул, , 07:54 — REGNUM Поддержание чистоты городских улиц выйдет на новый уровень. Власти Барнаула при поддержке правительства Алтайского края приобрели 10 подметально-вакуумных машин, так называемых «пылесосов», работающих по беспылевой технологии. Общая стоимость покупки составила 104 млн рублей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник, вся закупленная техника производится заводом «Меркатор Калуга».

Известно, что она не только убирает мусор, но и моет дорожное полотно, дорожные знаки и ограждения. А зимой машины можно использовать для снегоочистки. Барнаульское предприятие «Автодорстрой» уже проработало маршруты движения новой коммунальной техники по основным магистралям города.

Напомним, города Алтайского края могут рассчитывать на 567 млн рублей в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Большая часть этих денег (свыше 516 млн рублей) будет выделена из федерального бюджета. Еще 51 миллион рублей выделит краевой бюджет (обязательная доля софинансирования мероприятий установлена в размере 9%).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, к изготовлению компактных уборочных машин для городских служб «Меркатор Калуга» приступило всего год назад. Данный проект стал результатом инвестиционного и технологического сотрудничества компаний двух стран. Новый для калужского завода вид продукции — компактная подметально-вакуумная машина ВКМ 2020 предназначена для уборки дорожного полотна и городских территорий. По своим техническим характеристикам она не имеет аналогов в России. Предприятие готово выпускать до 50 машин в месяц. Однако реальные объемы производства будут зависеть от спроса.

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