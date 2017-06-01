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Алтайский край получит вертолёты с медицинским оборудованием

Экономика

Поставку специального авиатранспорта произведут осенью 2017 года

Барнаул, 1 июня 2017, 10:58 — REGNUM  Алтайскому краю придется обзавестись вертолётными площадками для того, чтобы выполнить условия проекта по развитию санитарной авиации, в соответствии с которым осенью 2017 года в регион поступит три вертолета с медицинским оборудованием. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы РФ Николая Герасименко сообщают «Вести-Алтай».

"У нас в крае должны две площадки сделать. Одна будет в аэропорту, а вторая — на Новом мосту. Одна — для нагорного кластера, а вторая для кардиодиспансера и других учреждений», — пояснил парламентарий, подчеркнув, что он уже заручился словами министра здравоохранения края Ирины Долговой, пообещавшей, что к октябрю-ноябрю все необходимое будет сделано.

«Ещё нужно заключить договоры на лизинг вертолётов, это уже вопрос региона, думаю, к осени вертолёты появятся», — заключил депутат Герасименко.

Напомним, Алтайский край вошёл в число 34 территорий страны — получателей федеральной субсидии на развитие санитарной авиации. Программа рассчитана на три года, в её рамках в регионы поступят вертолёты, оснащённые медицинским модулем, в том числе — реанимационным оборудованием. Авиатранспорт будет предназначен не только для транспортировки пациентов в медучреждения, но и для оказания экстренной помощи прямо на борту. Медикам, работающим на новом оборудовании, предстоит пройти дополнительное обучение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос развития санитарной авиации был поднят президентом РФ Владимиром путным в послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года.

По его словам, с учетом географии, огромных, порой труднодоступных территорий России необходима хорошая оснащенность санитарной авиации. Прежде всего, развитие данного направления будет проходить в регионах Сибири, Севера и Дальнего Востока.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» займется проблемами санавиации

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