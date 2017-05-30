Чаша терпения переполнена: алтайских земледельцев могут лишить господдержки

Барнаул, , 13:21 — REGNUM Несмотря на особый противопожарный режим, действующий сейчас на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока, не все алтайские земледельцы соблюдают запрет на огневые работы. Но это пренебрежение обойдется нарушителям дорого: помимо внушительного штрафа, они могут лишиться государственной поддержки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из недавних заявлений губернатор Алтайского края Александра Карлина.

«Чаша терпения переполнена. К нарушителям будут применять самые жесткие меры воздействия, а несоблюдение сельхозпредприятием противопожарного режима станет одним из ключевых поводов для отказа ему в предоставлении государственной поддержки», — заявил накануне глава региона.

По данным официального сайта региона, о фактах сельскохозяйственных палов известил начальник Сибирского регионального центра генерал-лейтенант Сергей Диденко. В составе рабочей группы Сибирского регионального центра МЧС России, он совершил вертолетный перелет из Барнаула в Бийск, а затем в Рубцовск. С высоты ему не составило труда увидеть, как непосредственной близости от жилья на землях сельхозназначения выжигают остатки растительности, невзирая на полный запрет огневых работ.

В ходе последовавших за этим разбирательств выяснилось, что, к примеру, в Петропавловском районе задание механизатору выжечь стеной огня всю площадь поля, несмотря на то, что рядом находились шесть единиц техники, дал руководитель предприятия «Прогресс». Интересно, что сам он полагает, что, поскольку «вся территория поля опахана, и ничего страшного не происходит». Правда, у проверяющих на этот счет возникло другое мнение. По факту нарушения особого противопожарного режима в отношении предприятия заведено административное дело. Штраф может составить до 500 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей оштрафован и механизатор.

В ходе экстренного заседания комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности комиссия резко осудила действия руководителя хозяйства и еще раз обратила внимание сельхозтоваропроизводителей и других пользователей земель различного назначения на недопустимость нарушений требований пожарного законодательства. Предпринимать самые жесткие меры со стороны властей и надзорных органов к нарушителям поручено министру сельского хозяйства Алтайского края Александру Чеботаеву. Также чиновник обязан взять на особый контроль сельхозпредприятия, нарушающие требования особого противопожарного режима.

Вопрос лишения субсидий за нарушения особого противопожарного режима будет действовать со следующего после внесения соответствующих поправок в нормативные документы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Алтайском крае начался с 21 апреля 2017 года. За прошедшие выходные пренебрежение правилами пожарной безопасности на природных объектах привело возникновению 11 лесных пожаров. Огнем пройдено 7,62 га.

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