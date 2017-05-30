Исполнители коммунальных услуг Рубцовска задолжали СГК более 17,3 млн руб

Рубцовск, Алтайский край, , 08:05 — REGNUM Восемь компаний и ТСЖ Рубцовска задолжали энергетикам более 17,3 млн рублей. Они вошли ТОП недобросовестных исполнителей коммунальных услуг, составленный Сибирской генерирующей компанией (СГК). Подробности сегодня, 30 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алтайского филиала СГК.

Должники попали в рейтинг по нескольким критериям, важнейшими из которых являются процент оплат за полученные тепло и горячую воду, а также срок формирования дебиторской задолженности.

Исполнитель коммунальных услуг Дебиторская задолженность по состоянию на 01.05.2017 Период формирования задолженности % собираемости ООО «Экспресс Сервис» 5 822 897,95 февраль 2017-апрель 2017 75,7% ТСЖ «Гражданский Плюс» 1 526 509,92 октябрь 2016-апрель 2017 8,1% ООО «ТехноСтрой» 3 916 140,73 январь 2017-апрель 2017 46,8% Муниципальное автономное учреждение «Общежитие» 1 598 626,64 ноябрь 2016-апрель 2017 47,7% ООО Управляющая компания «Город ОК» 1 526 867,20 январь 2017-апрель 2017 88,6% ООО «Квартет» 1 362 968,85 февраль 2017-апрель 2017 68,7% ООО «УК «Согласие» 570 948,13 февраль 2017-апрель 2017 76,6% ТСЖ «УСПЕХ» 1 029 420,59 март 2017-апрель 2017 77,8%

Первое место в нем занимает компания ООО «Экспресс Сервис» с самой большой суммой задолженности в 5,8 млн рублей. Образовалась она за период с февраля по апрель 2017 года. Обслуживает она 13 многоквартирных домов. Судебные иски о взыскании долга с этого ООО находятся на стадии рассмотрения.

На второй строчке в списке ТСЖ «Гражданский Плюс», долг которого хотя и в 4 раза меньше, чем у лидера этого антирейтинга (более 1,5 млн рублей), но общий период формирования задолженности составляет 8 месяцев. Энергетики подчеркивают, что это товарищество, содержащее всего 1 многоквартирный дом, показывает один из самых низких в городе процентов собираемости платежей — 8,1%. Проведенная (как и в других подобных случаях) досудебная работа — телефонные звонки и личные очные встречи — не дали никаких положительных результатов. На сегодняшний день в отношении товарищества уже вынесены три судебных решения и получены исполнительные листы о взыскании 998,7 тыс. рублей, еще один иск находится на стадии рассмотрения.

Третье место антирейтинга заняло ООО «ТехноСтрой». Здесь энергетики отмечают и низкую собираемость (порядка 47%), и крупную сумму долга (более 3,9 млн. рублей) на 10 обслуживаемых многоквартирных домов. Задолженность была накоплена с января по апрель 2017 года.

Также в рядах недобросовестных партнеров оказались Муниципальное автономное учреждение «Общежитие», ООО УК «Город ОК», ООО «Квартет», ООО «УК «Согласие» и ТСЖ «УСПЕХ» с общим долгом перед ресурсоснабжающей организацией более 6 млн рублей.

«В Рубцовске мы не работаем еще и года, однако проблемы во взаимоотношениях с управляющими организациями у нас там появились практически сразу. Связаны они по большей части не с тем, что горожане не хотят платить за тепло, а с тем, что эти деньги до нас попросту не доходят», — пояснил директор Барнаульского филиала СТК Игорь Холодков.

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По его словам, энергетикам сейчас важна дисциплина в расчетах за поставленные тепло и горячую воду, так как в короткий летний период нужно подготовить теплосетевой комплекс, теплоисточники к зиме, а это требует больших затрат.

«От качества и сроков проведения реализации ремонтной программы зависит то, насколько комфортно рубцовчане проведут следующий отопительный период», — напомнил Игорь Холодков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный антирейтинг составлен и по управляющим компаниям Барнаула. Его возглавили управляющая организация «Трест Центрального района» иУК «Старый Барнаул».Общий долг «Трест Центрального района» перед всеми тремя поставщиками коммунальных услуг превышает 7,6 млн рублей, дебиторская задолженность «Старого Барнаула» — более 13,5 млн рублей.

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