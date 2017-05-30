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Новосибирский бизнес: итоги 25 лет развития

Экономика

Большая часть новосибирского бизнеса – это «середняки», относительно крупные предприятия – это части московских холдингов и корпораций

Новосибирск
Иллюстрация: Novo-sibirsk.ru
Новосибирск

Новосибирск, 30 мая 2017, 04:28 — REGNUM  Проблемы русского бизнеса в бывшей советской научно-технической столице — Новосибирске обсудил с корреспондентом ИА REGNUM Анной Алябьевой заведующий кафедры организации малого и среднего бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), вице-президент Новосибирской Торгово-промышленной палаты Вячеслав Маркелов.

Современные русские бизнесмены родом из 90-х годов, Вячеслав Маркелов сам успел поработать на оборонном предприятии, но с наступлением постперестроечного лихолетья всем, кто хотел выжить, пришлось менять область деятельности. Государство ясно дало понять, что научно-техническая деятельность это не то, что оно хочет от своих граждан. Те из начинающих бизнесменов, кто ушел в «челноки», потихоньку приобрели опыт, закалились. Многие из них передают уже налаженные бизнесы по наследству. А многие из той же когорты закончили свой путь совсем по-другому.

Если же говорить о современном Новосибирске, то позитивные ожидания, связанные с возрождением производства, госзаказом и другими оптимистичными нотами нашего времени, пока остаются только мечтами. Это связано с недостаточной обеспеченностью города энергомощностями, по данному показателю город занимает нижние строчки рейтингов по сравнению даже со своими ближайшими соседями.

Но до сих пор главным богатством Новосибирска остаются его люди. Академгородок, вобравший в советское время лучшие научные умы страны, до сих пор может быть востребован, когда дело касается сложных и нетривиальных решений. Использовать этот потенциал, вот достойная задача для страны, желающей быть по-настоящему современной.

Подробности о современных перспективах развития новосибирского предпринимательства читайте в статье: «Новосибирск обречен на производство с высокой добавленной стоимостью»

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