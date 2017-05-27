Фонд развития моногородов предоставит 48 млн руб на развитие Заринска

Заринск, Алтайский край, , 06:49 — REGNUM Заринск на условиях софинансирования получит субсидию в размере более 48 миллионов рублей. Объем частных инвестиций составит 1,6 миллиарда рублей. Соглашение об этом подписали накануне, 27 мая, губернатор Алтайского края Александр Карлин и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Средства предназначены на развитие инфраструктуры моногорода. Как поясняет официальный сайт края, взаимодействие с Фондом осуществляется на основании подписанного в июле 2016 года генерального соглашения о сотрудничестве по развитию моногорода Заринска. Оно предусматривает привлечение средств фонда на реконструкцию автомобильной дороги, необходимой для реализации в моногороде проекта строительства кожевенного завода. Учитывая, что к этой трассе примыкают основные площадки для размещения новых производств, ее реконструкция повысит инвестиционную привлекательность всей промышленной зоны города.

«Мы никогда своих партнеров не подводили. Средства, которые по соглашению направляются на инфраструктурное обустройство нашего моногорода, будут потрачены по-хозяйски», — заверил Александр Карлин, подчеркнув, что теперь у властей появится возможность перейти к этапу оказания финансовой помощи Заринску.

Известно, что новая дорога будет построена уже к середине лета 2017 года, а введение в строй кожевенного завода позволит создать 142 новых рабочих мест.

«Я считаю, что это «первая ласточка» — Заринск. Новоалтайск и другие моногорода также хотят иметь все возможности для развития и получения средств фонда. Подписание соглашения и тот проект, который будет в его рамках реализован, — это хорошее начало совместной будущей работы», — сказал генеральный директор фонда Илья Кривогов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2017 года стало известно, что у Заринска и Новоалтайска есть все шансы для их признания территориями опережающего развития.

«Мы активно сотрудничаем с Фондом по развитию моногородов, подписали соглашение, управленческие команды прошли обучение. Бизнес-проекты изучены специалистами, их совокупный потенциал оценивается в размере 5 млрд рублей», — пояснял ранее глава региона.

По данным министерства экономического развития Алтайского края, помимо строительства кожевенного завода, в планах у заринских инвесторов — создание комбината по производству фанеры и мясоперерабатывающего комбината.

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