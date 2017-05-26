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Алтайские кардиологи научились лучше выявлять тромбы и опухоли в сердце

Экономика

В Барнауле начали проводить эхокардиографию (ЭХОКГ) с контрастированием

Эхокардиография (ЭХОКГ) с контрастированием проводится теперь в Алтайском кардиоцентре
Иллюстрация: Сайт Алтйского кардиологического центра
Эхокардиография (ЭХОКГ) с контрастированием проводится теперь в Алтайском кардиоцентре

Барнаул, 26 мая 2017, 10:20 — REGNUM  Медики Алтайского краевого кардиологического диспансера начали проводить эхокардиографию (ЭХОКГ) с контрастированием. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает официальный сайт учреждения.

Как пояснила заведующая отделением функциональной диагностики Елена Рубина, суть этой методики в том, что пациенту вводится специальный препарат-контраст.

«Благодаря ему, изображение на мониторе УЗИ-аппарата получается более четким и детальным — лучше видны границы между тканями органов и кровью. Это позволяет врачу визуально зафиксировать мельчайшие тромбы и опухоли, которые были бы не видны при обычной ЭХОКГ», — пояснила доктор.

По словам Елены Рубиной, такая диагностика позволяет своевременно назначать соответствующее лечение пациенту, но назначается она только при имеющихся показаниях. В России данная методика стала широко применяться с 2014 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года, отличились кардиохирурги Алтайской краевой клинической больницы (АККБ): им удалось спасти жизнь пациента с тотальным расслоением аорты.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские медики спасли жизнь пациента с тотальным расслоением аорты

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