Алтайские предприниматели выплатили почти на 1 млрд руб больше налогов

Барнаул, , 07:08 — REGNUM По итогам 2016 года предприятия малого и среднего предпринимательства Алтайского края существенно увеличили долю в общем объеме налоговых платежей, осуществляемых хозяйствующими субъектами региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из данных УФНС России по Алтайскому краю.

Всего за прошедший период малый и средний бизнес во все уровни бюджетной системы перечислил более 19,2 млрд. рублей, доля которых в общей сумме поступлений составила 26,3%.

Положительные тенденции также прослеживаются и по уплате налогов в консолидированный региональный бюджет, поступления от субъектов бизнеса в который по итогам 2016 года составили 12,5 млрд. рублей. В расчете на одного субъекта предпринимательской деятельности поступления выше аналогичного показателя 2015 года на 3,2%.

«Необходимо отметить, что в сравнении с 2015 годом увеличение поступлений от хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории микробизнеса, наблюдается на уровне 0,9 млрд. рублей, прирост составляет 14,7%», — сказано в сообщении управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти региона хоть и не отправляют граждан за заработком в бизнес, но вполне конкретно заявляют, что принимают все меры по поддержке граждан, желающих заниматься собственным делом. «Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста», — заявил в октябре 2016 года первый вице-губернатор Сергей Локтев.

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