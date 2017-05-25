Четверг, 25 Мая 2017 года
07:34:44 МСК

Алтайские предприниматели выплатили почти на 1 млрд руб больше налогов

Экономика

В 2016 году малый и средний бизнес перечислил в бюджеты более 19,2 млрд. рублей. Это 26,3% в общей сумме поступлений

2
Малый бизнес на Алтае
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Малый бизнес на Алтае

Барнаул, 25 мая 2017, 07:08 — REGNUM  По итогам 2016 года предприятия малого и среднего предпринимательства Алтайского края существенно увеличили долю в общем объеме налоговых платежей, осуществляемых хозяйствующими субъектами региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из данных УФНС России по Алтайскому краю.

Всего за прошедший период малый и средний бизнес во все уровни бюджетной системы перечислил более 19,2 млрд. рублей, доля которых в общей сумме поступлений составила 26,3%.

2
Малый бизнес на Алтае
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Малый бизнес на Алтае

Положительные тенденции также прослеживаются и по уплате налогов в консолидированный региональный бюджет, поступления от субъектов бизнеса в который по итогам 2016 года составили 12,5 млрд. рублей. В расчете на одного субъекта предпринимательской деятельности поступления выше аналогичного показателя 2015 года на 3,2%.

«Необходимо отметить, что в сравнении с 2015 годом увеличение поступлений от хозяйствующих субъектов, отнесенных к категории микробизнеса, наблюдается на уровне 0,9 млрд. рублей, прирост составляет 14,7%», — сказано в сообщении управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти региона хоть и не отправляют граждан за заработком в бизнес, но вполне конкретно заявляют, что принимают все меры по поддержке граждан, желающих заниматься собственным делом. «Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста», — заявил в октябре 2016 года первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские предприятия малого бизнеса стали уплачивать больше налогов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
Главное сегодня
NB!
25.05.17
«Шелковый путь» или «бикфордов шнур»?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.05.17
Минздрав РФ, люди требуют помощи!
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
25.05.17
Драки внутри США не избежать. Ударит ли Трамп первым?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
25.05.17
Кризис ушел, иностранный инвестор пришел. Вести из Казахстана
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
25.05.17
«Испанские танки впервые после Второй мировой вплотную подойдут к России»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.05.17
«Испания считает, что русских можно напугать численностью войск»
МадридИспания Война в Сирии Общество
NB!
25.05.17
Венесуэльское противостояние: каждый занят своим делом
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.05.17
Анатолий КошкинЗнали ли японцы о планах Германии напасть на СССР?
ТокиоЯпония История: наука и понимание современности Политика
NB!
25.05.17
Страны ОПЕК+ намерены продлить соглашение: чего ждать?
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.05.17
«Манчестер Юнайтед» — победитель ЛЕ 2016/17
СтокгольмШвеция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
24.05.17
Военный Донбасс: ЛНР проводит учения для детей, ВСУ подтягивают наемников
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.05.17
Керри порекомендовал американцам учить русский язык
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
24.05.17
Режим ЧС введён на Ставрополье: вода наступает на новые города
СтавропольРоссия Ураганы, шторма, бури Происшествия
NB!
24.05.17
Авигдор ЭскинШироко шагает Азербайджан (Л. И. Брежнев)
БакуАзербайджан Главное об Азербайджане Политика
NB!
24.05.17
В Петербурге предлагают через референдум забрать мандаты у шести депутатов
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
24.05.17
МИД РФ о Молдавии и ПМР: Нам не привыкать слышать обвинения в «оккупации»
ТираспольПриднестровье Приднестровское урегулирование Политика
NB!
24.05.17
«Бизнес без инфаркта»? Предприниматели Кургана ждут помощи Путина
КурганРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.05.17
Путин: Надо повысить зарплаты бюджетникам, не попавшим в «майские указы»
МоскваРоссия Заработная плата в России Экономика
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.05.17
В Красноярском крае от огня пострадало уже порядка 70 домов
Лесосибирск Красноярский крайРоссия Пожары в жилых домах Происшествия
NB!
24.05.17
Памятник ЮНЕСКО под Владимиром украсили клозетом
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Общество
NB!
24.05.17
IT-компании смогут уплачивать льготные страховые взносы до 2023 года
МоскваРоссия Информационные технологии Экономика
ещё главное