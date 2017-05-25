Четверг, 25 Мая 2017 года
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«Газпром» намерен развивать рынок газомоторного топлива в Алтайском крае

Экономика

Об этом говорилось в ходе встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Алтайского края Александра Карлина

Алексей Миллер и Александр Карлин
Иллюстрация: Сайт Газпрома
Алексей Миллер и Александр Карлин

Барнаул, 25 мая 2017, 06:38 — REGNUM  Глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Алтайского края Александр Карлин обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива в регионе. Как известно, сейчас в крае действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома», расположена она в Барнауле. Но к началу 2019 года компания планирует построить в Алтайском крае еще две станции — Барнауле и Бийске. Об этом сообщает официальный сайт «Газпрома».

Также в рамках рабочей встречи стороны обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве и договор о газификации. В частности, отмечалось, что в 2005—2016 годах «Газпром» направил на эти цели около 2,3 млрд руб. Были построены 24 межпоселковых газопровода. В результате совместной работы компании и администрации региона уровень газификации края увеличился с 4,1% до 10,8%.

«В настоящее время «Газпром» продолжает сооружение трех межпоселковых газопроводов в Смоленском, Советском и Троицком районах. Ведется разработка проектно-сметной документации для строительства четырех газопроводов в г. Бийске, Алтайском и Косихинском районах. Подготовлена проектная документация для строительства пяти газопроводов в Ребрихинском районе», — отмечается в официальном сообщении корпорации.

Что касается перспектив газификации западных и юго-западных районов края, то в настоящее время «Газпромом» разработаны технические требования и задания на проектирование газопроводов до Славгорода и Рубцовска.

Напомним, программа развития газоснабжения и газификации края до конца 2020 года предусматривает газификацию 27 населенных пунктов в Алтайском, Бийском, Кытмановском, Ребрихинском, Смоленском, Советском и Троицком районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Алтайский край получил самые большие среди российских субъектов объемы федерального финансирования. С лимитом на развитие газификации сельской местности (47 млн. рублей) Алтайский край находился на втором месте.

«Во многих селах Алтайского края жить не хуже, чем в городах. Особенно там, где есть газификация и нормальные дороги», — считает Александр Карлин.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайским селам выделили 70 млн. руб. субсидий на газификацию и воду

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