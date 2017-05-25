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СГК потратит более 3,3 млрд руб. в Алтайском крае

Экономика

Средства пойдут на реализацию ремонтных и инвестиционных программ

Теплоэнергетика Рубцовска
© Светлана Шаповалова
Теплоэнергетика Рубцовска

Рубцовск, Алтайский край, 25 мая 2017, 05:19 — REGNUM  В 2017 году затраты на реализацию ремонтных и инвестиционных программ предприятий Сибирской генерирующей компании в Алтайском каре составят более 3,3 млрд рублей. В счет этих средств энергетики проведут ряд мероприятий на теплоисточниках и теплосетях, что позволит значительно повысить надежность систем теплоснабжения Барнаула и Рубцовска, сообщили сегодня, 25 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиалаООО «Сибирская генерирующая компания».

По словам директора Алтайского филиала компании Игоря Лузанова, основная сумма будет направлена на самый масштабный проект — модернизацию теплосетевого комплекса Рубцовска и реконструкцию Южной тепловой станции для дальнейшего замещения ее мощностями аварийной Рубцовской ТЭЦ. В этом году на эти цели энергетики направят более 1,22 млрд рублей. По инвестиционным программам Алтайского филиала на текущий год запланировано финансирование в объеме 1 млрд 799 млн рублей.

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В рамках ремонтной программы на подготовку предприятий СГК в Барнауле и Рубцовске к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов будет направлено 1,5 млрд рублей. Большая часть средств предназначена для ремонтов оборудования теплоисточников — Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и ЮТС.

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Запланировано проведение 5-ти капитальных и 12 текущих ремонтов котлов, одного капитального, одного среднего и 6 текущих ремонта турбин, а также 13 трансформаторов. На ЮТС в Рубцовске будет капитально отремонтирован котел №2 с заменой водяного экономайзера и воздухоподогревателя. Также на генерирующих предприятиях будет заменено 372 тонны поверхностей нагрева.

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«Естественно, в течение года мы проводим дефектацию оборудования, и по ее итогам появляются новые планы. Поэтому цифра по ремонтам и инвестициям может быть скорректирована в сторону увеличения. Такая ситуация у нас сейчас складывается в Рубцовске. Тем не менее реализация инвестиционных и ремонтных планов на должном уровне позволяет нам обеспечивать надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей», — подчеркнул Игорь Лузанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

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