Среда, 24 Мая 2017 года
10:25:01 МСК

Семья алтайского губернатора Александра Карлина стала значительно беднее

Экономика

По итогам 2016 года совокупный доход семьи главы Алтайского края уменьшился почти на 16,5 млн рублей

Меры по сдерживанию роста цен. Губернатор Александр Карлин побывал с проверкой в «Марии-РА», октябрь 2007 г
Иллюстрация: Сайт Алтаского края
Меры по сдерживанию роста цен. Губернатор Александр Карлин побывал с проверкой в «Марии-РА», октябрь 2007 г

Барнаул, 24 мая 2017, 10:06 — REGNUM  В 2016 году губернатор Алтайского края Александр Карлин заработал чуть более 4 миллионов рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте краевого правительства. Супруга главы региона Галина Карлина заработала немногим более 4,2 млн рублей. Общий доход семьи составил порядка 8,2 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее: в 2015 году доход супруги губернатора составлял 19,7 миллионов рублей, тогда как сам Александр Карлин заработал более 5 миллионов рублей. Таким образом, губернаторская семья стала беднее почти на 16,5 млн рублей.

В собственности главы края находится два гаражных бокса, а в пользовании — квартира площадью 157,6 кв. метров и гостиничный номер 196,3 кв. метров. Все остальное принадлежит его жене. Из недвижимости в собственности у Галины Карлиной находятся два земельных участка площадью 2000 кв. метров и 3094 кв. метров, жилой дом (площадь 560,1 кв. метров), а также две квартиры (139,7 кв. метров и 112,1 кв. метров) и половина доли в квартире площадью 66,2 кв. метров. Помимо этого, за супругой губернатора числятся два машиноместа и жилое строение площадью 52,7 кв. метров.

Как пояснил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов, причина резкого сокращения доходов губернаторской семьи заключается в том, что Галина Карлина в течение прошлого года завершила свою деятельность в качестве нотариуса.

«В данный момент источник ее доходов — пенсия», — подчеркнул Ляпунов.

Также своих доходы раскрыли и заместители губернатора. Больше всех среди них заработал первый заместитель губернатора Сергей Локтев (3,011 млн руб). Самый маленький доход имеет министр труда и социальной защиты Михаил Дайбов (986 тысяч рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, гораздо внушительнее по итогам 2016 года обеднела семья брянского губернатора: Александр Богомаз и его супруга заработали 867,3 млн рублей, что на 44 миллиона меньше по сравнению с 2015 годом. Известно, что по итогам 2014 года первая леди Брянской области Ольга Богомаз была признана самой богатой супругой российского чиновника, а занимается она картофелеводством.

Читайте ранее в этом сюжете: Семья брянского губернатора стала беднее на 44 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году
Главное сегодня
NB!
24.05.17
«Экс-директор ЦРУ настоял, чтобы Бортников передал его слова лично Путину»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.05.17
Украина вновь хочет побороться за воздушное пространство Крыма
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
24.05.17
OSTKRAFT: Теракт в Манчестере оказался очень «удобным» для Мэй
ЛондонВеликобритания Теракт на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании Политика
NB!
24.05.17
В Госдуме готовится законопроект о реновации жилья в РФ
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
24.05.17
Сибирский шелкопряд и деньги на Универсиаду – главное в Красноярском крае
КрасноярскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.05.17
На Украине зафиксирован очередной резкий обвал в промышленности
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
24.05.17
В России предлагают ввести специальный налоговый режим для богатых
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Общество
NB!
24.05.17
После выборов во Франции 25% граждан РФ ждут улучшения отношений
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
24.05.17
На Сахалине состоялся «детский» пикет: «Хочу рожать, а не думу содержать»
Южно-СахалинскРоссия Бедность Общество
NB!
24.05.17
Визит на Кубань: что увидел и о чём говорил Путин
КраснодарРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Политика
NB!
24.05.17
Ответ Медведеву: «Без господдержки снижение ставки по ипотеке – утопия»
ОренбургРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
24.05.17
Максим ИсаевWashington Times: Манчестер показал нежелание ЕС видеть исламистскую угрозу
ЛондонВеликобритания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.05.17
Пентагон: Война в Донбассе продолжится в 2018 году
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 24 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.05.17
«Галицийская девиантность стала общенациональной идеологией Украины»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
24.05.17
«Безумие прекратится с окончательным распадом Украины в нынешних границах»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
24.05.17
СМИ: Трамп нанял частного адвоката для защиты по «российскому делу»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.05.17
Голливуд: боссы против звезды. Как одного бунтаря заказали киллерам
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.05.17
Эрдогану не удалось «договориться» с Трампом
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.05.17
Детективно-дефективный авторынок Украины
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.05.17
Новгородский аэропорт: реальный проект или маловероятный «прожект»?
Великий НовгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.05.17
Фашизм как «лекарство от социализма»? Не работало и не работает
РимИталия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное