Семья алтайского губернатора Александра Карлина стала значительно беднее

Барнаул, , 10:06 — REGNUM В 2016 году губернатор Алтайского края Александр Карлин заработал чуть более 4 миллионов рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте краевого правительства. Супруга главы региона Галина Карлина заработала немногим более 4,2 млн рублей. Общий доход семьи составил порядка 8,2 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее: в 2015 году доход супруги губернатора составлял 19,7 миллионов рублей, тогда как сам Александр Карлин заработал более 5 миллионов рублей. Таким образом, губернаторская семья стала беднее почти на 16,5 млн рублей.

В собственности главы края находится два гаражных бокса, а в пользовании — квартира площадью 157,6 кв. метров и гостиничный номер 196,3 кв. метров. Все остальное принадлежит его жене. Из недвижимости в собственности у Галины Карлиной находятся два земельных участка площадью 2000 кв. метров и 3094 кв. метров, жилой дом (площадь 560,1 кв. метров), а также две квартиры (139,7 кв. метров и 112,1 кв. метров) и половина доли в квартире площадью 66,2 кв. метров. Помимо этого, за супругой губернатора числятся два машиноместа и жилое строение площадью 52,7 кв. метров.

Как пояснил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов, причина резкого сокращения доходов губернаторской семьи заключается в том, что Галина Карлина в течение прошлого года завершила свою деятельность в качестве нотариуса.

«В данный момент источник ее доходов — пенсия», — подчеркнул Ляпунов.

Также своих доходы раскрыли и заместители губернатора. Больше всех среди них заработал первый заместитель губернатора Сергей Локтев (3,011 млн руб). Самый маленький доход имеет министр труда и социальной защиты Михаил Дайбов (986 тысяч рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, гораздо внушительнее по итогам 2016 года обеднела семья брянского губернатора: Александр Богомаз и его супруга заработали 867,3 млн рублей, что на 44 миллиона меньше по сравнению с 2015 годом. Известно, что по итогам 2014 года первая леди Брянской области Ольга Богомаз была признана самой богатой супругой российского чиновника, а занимается она картофелеводством.

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