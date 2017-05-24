Среда, 24 Мая 2017 года
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Алтайские сельхозпредприятия проходят «экватор посевной»

Экономика

В 2017 году посевы всех сельхозкультур в Алтайском крае займут 5,4 млн. гектаров

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Алтайские аграрии
© Светлана Шаповалова
Алтайские аграрии

Барнаул, 24 мая 2017, 08:35 — REGNUM  Из-за погодных условий посевная кампания в Алтайском крае началась почти на неделю позднее обычного. Но несмотря на это, аграрии уже успели засеять около половины площадей яровых. По словам Министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, слова которого цитирует официальный сайт региона, «в настоящее время сельхозпредприятия региона проходят экватор посевной: из 4 млн 700 тысяч гектаров ярового сева в настоящий момент засеяно 2 млн 350 тысяч гектаров».

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Алтайские аграрии
© Светлана Шаповалова
Алтайские аграрии
Чиновник также высказал уверенность, что, поскольку сейчас темп посевной составляет 300 и более тысяч гектаров в сутки, отставание от средних многолетних темпов (оно вызвано погодными условиями) будет перекрыто в ближайшую неделю.

Напомним, в этом году посевы всех сельхозкультур в Алтайском крае займут 5,4 млн гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры сейчас занимают 1 млн 465 тыс. гектаров (41%). Сев фуражных культур (овес, ячмень) практически завершен, также посеян горох. Главная зерновая культура — пшеница — посеяна на 656 тыс. гектаров. Интенсивно идет посев технических культур — завершен сев сахарной свеклы. В этом году она размещена почти на 23 тысячах гектаров (уровень прошлого года). Подсолнечник посеяли на 523 тысячах гектаров (91%).

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Агробизнес на Алтае
© Светлана Шаповалова
Агробизнес на Алтае

Подготовиться к полевым работам в регионе позволяет государственная поддержка: на сегодняшний день хозяйства из федерального и краевого бюджетов уже получили 2 млрд 120 млн. рублей. Для проведения всего комплекса весенних полевых работ хозяйства имеют все ресурсы: ГСМ, удобрения, семена, технику.

О том, что посевная будет завершена в оптимальные сроки, заявил на днях и губернатор Алтайского края Александр Карлин.

«Особенность последних трех лет — работа в режиме импортозамещения. И это не просто замещение импорта российскими и алтайскими по происхождению машинами и механизмами. Это замена импортной техники вполне конкурентными по характеристикам машинами и комплексами. «Кировцы» и посевные комплексы алтайской сборки имеют очевидные преимущества перед импортными аналогами по соотношению цены и качества. К такому результату мы последовательно шли несколько лет», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что сегодня алтайские посевные комплексы работают во многих регионах России — от Красноярского края до Саратовской области.

«Думаю, что Восточная Сибирь и Поволжье — это лишь стартовые позиции для наших посевных комплексов, ведь почвообрабатывающей техникой мы сегодня обеспечиваем пять десятков регионов страны. Судьба наших посевных комплексов будет такой же», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года алтайские аграрии купили 525 единиц отечественной техники, что позволило сэкономить 534 миллиона рублей. Причем, значительная часть купленных сельхозмашин (почти 40%) — алтайские.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские аграрии значительно сэкономили на отечественной технике

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Импортозамещение
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