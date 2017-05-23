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Бывшего алтайского депутата судят за незаконное предпринимательство

Экономика

Из народных избранников — в миллионеры

Бывший депутат Алтайского краевого законодательного собрания Алексей Кушнарев
Иллюстрация: Вести-Алтай
Бывший депутат Алтайского краевого законодательного собрания Алексей Кушнарев

Барнаул, 23 мая 2017, 13:19 — REGNUM  В Индустриальном суде Барнаула сегодня, 23 мая, состоялось первое заседание по уголовному делу бывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Алексея Кушнарева. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, которая привела к значительному обогащению (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

По версии следствия, с января 2013 года по февраль 2014 года депутат, не имея регистрации в налоговых органах, реализовал более 90 земельных участков и объектов недвижимости в поселке Лесной Индустриального района Барнаула, и таким образом заработал более 123 миллионов рублей. Причем, правоохранители выяснили, что действовал Кушнарёв от имени своего брата — Николая, которого, к слову, также подозревают в незаконной предпринимательской деятельности.

В июле 2016 года Алексей Кушнарев был помещен под домашний арест и в течение всего года отрицал свою вину. Но многочисленные свидетели говорят об обратном. Именно с их жалоб и начался этот уголовный процесс.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, факт незаконного предпринимательства был выявлен следователями регионального СК России в ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по строительству жилого дома в поселке Лесной города Барнаула.

Речь идет об инциденте, когда в ответ на требование владельцев устранить недостатки в доме, посыпались угрозы, а у некоторых семей были повреждены машины. «Как только жители обращались в правоохранительные органы, неизвестные сжигали или крушили их машины», — сообщала «Вестям» в 2015 году одна из жительниц поселка.

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