Вторник, 23 Мая 2017 года
10:10:34 МСК

Белокуриху причислили к самым популярным местам отдыха россиян

Экономика

В первую тройку самых популярных мест для летнего активного отдыха алтайский курорт вошел вместе с «Розой Хутор» (Сочи) и Архызом (Карачаево-Черкессия)

3
Горнолыжный отдых в Белокурихе
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Горнолыжный отдых в Белокурихе

Барнаул, 23 мая 2017, 08:51 — REGNUM  Белокуриха оказалась одним из самых популярных мест летнего активного отдыха Россиян. Согласно рейтингу, опубликованному аналитическим агентством «ТурСтат», составленному по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на горных курортах, алтайский город-курорт уступает всего двум российским территориям — сочинской «Розе Хутор» и горнолыжному курорту Архыз в Карачаево-Черкессии. Также в топ-10 вошли: «Горки Город» (Сочи), Армхи (Ингушетия), Шерегеш (Кемеровская область), «Сорочаны» (Московская область), «Игора» (Ленинградская область), «Свияжские холмы» (Татария) и «БигВуд» (Мурманская область).

3
Отдых в Белокурихе
Иллюстрация: Сайт Алтайского края, Антон Федотов
Отдых в Белокурихе

По данным авторов рейтинга, спрос на активный отдых в России растет быстрее, чем пляжный. Он включает в себя горные походы (треккинг), конные прогулки, йога-туры, горные велосипеды, фитнес, а также экскурсии по местным достопримечательностям. Подсчитано, что день активного отдыха на горном курорте обойдется летом в среднем в 3 тысячи рублей на человека.

3
Отдых в Белокурихе
Иллюстрация: Сайт Алтайского края, Антон Федотов
Отдых в Белокурихе

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «ТурСтат» отмечал, что в первую десятку рейтинга популярных у туристов курортов и мест отдыха на российских озерах вошло алтайское озеро Большое Яровое.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайское озеро Яровое вошло в топ-10 популярных мест отдыха в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
Главное сегодня
NB!
23.05.17
Татьяна ИващенкоКак байкальский проект сменил название и потерял бизнес-составляющую
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Экономика
NB!
23.05.17
Власти КНР объявили войну запрещенному интернет-контенту
ПекинКитай Политика Китая Общество
NB!
23.05.17
Стивен Сигал построит спортивный комплекс на «дальневосточном гектаре»
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
23.05.17
Юрий СеливановКазённый человек России
МоскваРоссия Историческая память Политика
NB!
23.05.17
ЕС грозит наплыв 6,6 млн беженцев
БерлинГермания Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
23.05.17
«Нефть: импульс угасает»
МоскваРоссия Динамика цен на недвижимость Экономика
NB!
23.05.17
Борис МарцинкевичРоссия заканчивает подготовку к революции в ядерной медицине
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Наука
NB!
23.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.05.17
Олег АйрапетовПольша: угроза внешнеполитической изоляции России
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.05.17
Леонид НерсисянГигантская оружейная сделка США и Саудовской Аравии: шоу, зрители, жертвы
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.05.17
Елена ХаненковаСумерки национальных элит США: новый Рим накануне эпохи упадка
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.05.17
Авигдор ЭскинТрамп толкает Иран в объятия Израиля
Тель-АвивИзраиль Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.05.17
Почему казахстанские ископаемые действительно полезные
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
23.05.17
Либерализм как путь к гибели. Почему так случилось?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
23.05.17
Нужны ли волгоградцам прямые выборы мэра?
ВолгоградРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
23.05.17
В результате взрывов на стадионе в Манчестере есть погибшие и раненые
МанчестерВеликобритания Теракт на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании Происшествия
NB!
23.05.17
«Свадебный президент»: в Приднестровье удивлены блокадному заявлению Додона
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
23.05.17
Суицидальная игра «Синий кит» появилась в Польше
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.05.17
Названы условия обновления инфраструктуры Украины: «Когда рак свистнет»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
23.05.17
Александр ГаврилюкВечный Си: в Китае готовятся к очередному витку борьбы за власть
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
22.05.17
«Венесуэльская оппозиция – толпа без идей и планов, вдохновляемая США»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Общество
NB!
22.05.17
El Mundo: «Евросоюз готов к разводу»
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
ещё главное