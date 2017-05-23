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В Алтайском крае запатентовали строительство, не имеющее аналогов в мире

Экономика

Как строить деревянные высотные дома дешевле и прочнее кирпичных придумали в бийском научно-исследовательском «КаспНИЦ»

Директор Научно-исследовательский «КаспНИЦ» Виктор Ревякин
Иллюстрация: Видеокадр
Директор Научно-исследовательский «КаспНИЦ» Виктор Ревякин

Барнаул, 23 мая 2017, 08:02 — REGNUM  Бийское предприятие — Научно-исследовательский «КаспНИЦ» — получило патент на технологию строительства высокопрочных домов из дерева «Алтайский теплый дом», не имеющую аналогов в России и мире. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает Минэкономразвития Алтайского края.

Суть разработки состоит в том, что строительным материалом для стен ограждающих конструкций выбраны откалиброванные доски двух размеров. Они крепятся между собой по новой технологии, обеспечивая надежность и прочность построенного стенового комплекта.

«Ни один деревянный дом не проходит по СНиПу 2003 года (Тепловая защита зданий). В нашей зоне это должно быть 52−53 сантиметра сосны. Но ни брус, ни какая другая древесина такой толщины не дадут. А моя технология — чередование широких и узких досок — соответствует толщине сосны в 58 сантиметров. Это достигается за счет пустотного воздушного канала, который к тому же дополнительно может заполняться утеплителем», — пояснил директор Научно-исследовательский «КаспНИЦ» Виктор Ревякин.

Что же касается принципа строительства, то он по словам автора, очень прост. «Дом из досок собирается, как из кирпича. Делаются элементарные приспособления — два кондуктора — чтобы идеально отторцевать. Все, больше ничего не нужно — ни кран, ни стропольщики, ни дополнительные рабочие. Бригада из 3−4 человек может быстро собрать этот дом на месте», — подчеркнул Виктор Ревякин.

Он не исключает, что уже в скором времени такие комплекты из досок можно будет продавать в магазине, как как конструктор «Сделай сам».

"Дом получается получается прочный, а стоит в разы дешевле, чем из клеенной брусчатки той же толщины. К тому же, по прочности превосходит кирпичный дом: ведь гвозди и клеевые прослойки в нем работают больше как надвигатели, — остальное сила тяжести сама делает», — пояснил Виктор Ревякин.

Он уверяет, что по такой технологиии можно строить даже 20-этажные дома, и что такая конструкция получается исключительно устойчивой к сейсмическим и другим силовым нагрузкам.

Известно, что эту разработку уже представили на международных и российских выставках. Первая сборка уникального дома по этой технологии уже начата и завершится в июне 2017 года. В ближайших планах предприятия — выход на строительный рынок Казахстана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «КаспНИЦ» основан в 2002 году, специализируется на производстве деревянных строительных конструкций и столярных изделий, деревянной тары, сборных деревянных строений. В сентябре 2016 года предприятие в составе делегации Алтайского края приняло участие в Международной специализированной выставке «Импортозамещение».

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