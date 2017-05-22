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В Алтайском крае сохраняется рост денежных доходов населения

Экономика

Растут денежные доходы и объемы банковских вкладов

Алтай
© Светлан Шаповалова
Алтай

Барнаул, 22 мая 2017, 12:20 — REGNUM  В Алтайском крае сохранилась положительная динамика реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции). По данным Алтайкрайстата, в апреле 2017 года (по отношению к марту) прирост составил 5,8%. Всего по итогам 4 месяцев (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года) среднедушевые денежные доходы жителей края увеличились на 5,1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Существенно увеличился при этом объем вкладов населения в банках. По данным Министерства экономического развития Алтайского края, за 4 месяца 2017 года по отношению к 4 месяцам 2016 года он вырос в 4,6 раза.

К слову сказать, губернатор Александр Карлин объявил 2017 годом роста заработной платы. «Для большинства трудоспособных жителей региона основным или единственным источником дохода является заработная плата, поэтому повышение уровня зарплаты, стабильная ее выплата остаются приоритетными задачами деятельности Правительства», — отмечала ранее заместитель председателя Правительства Алтайского края Надежда Капура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о 8,7-процентном росте среднедушевых денежных доходов населения Алтайского края по итогам января — февраля 2017 года Алтайкрайстат информировал в конце марта 2017 года. И если в праздничном январе реальные располагаемые доходы выросли на 10,8% (по России — на 8,1%) за счет разовых выплат пенсионерам в размере 5000 рублей, то в феврале 2017 года на увеличение на 19,4% (по России — на 18,8%) располагаемых доходов повлияли экономические показатели, отмечали статистики.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае зафиксирован рост среднедушевых доходов

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