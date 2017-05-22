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Алтайские аграрии значительно сэкономили на отечественной технике

Экономика

Дисконт за счет средств господдержки составил 534 млн руб

Агробизнес на Алтае
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Агробизнес на Алтае

Барнаул, 22 мая 2017, 09:51 — REGNUM  С начала 2017 года алтайские аграрии купили 525 единиц отечественной техники, что позволило сэкономить 534 миллиона рублей. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

Известно, что значительная часть купленных сельхозмашин (почти 40%) — алтайские. Это тракторы Алтайского филиала Петербургского тракторного завода, почвообрабатывающая техника Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения и Рубцовского завода запасных частей, а также посевные комплексы «Агроцентра».

Напомним, дисконт за счет господдержки, которую получают производители техники, предусмотрен правительственным постановлением №1432. В рамках этого документа, в 2017 году скидка заводов-изготовителей на технику составляет 20%. Кроме федеральной поддержки на алтайские тракторы и посевные комплексы, действует и краевая. Хозяйства получают 10% стоимости техники из регионального бюджета. Такую компенсацию могут получить аграрии, которые обрабатывают не менее 1,5 тысячи гектаров пашни и содержат не менее 200 условных голов скота.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программа импортозамещения позволила алтайским промышленникам значительно увеличить производство сельхозмашин. По данным краевого управления по промышленности и энергетике, за 2016 год в Алтайском крае производство плугов общего назначения увеличили в 1,5 раза, сеялок — в 4,5 раза, почвообрабатывающих машин — в 1,6 раза.

Исследование реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году показало, что Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарией Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями).

Читайте ранее в этом сюжете: Импортозамещение: производство алтайской сельхозтехники увеличилось в разы

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Импортозамещение
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