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Посуточный курортный сбор в Алтайском крае не будет превышать 50 рублей

Экономика

Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал ожидаемое введение курортного сбора для туристов

Алтай
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтай

Белокуриха, Алтайский край, 19 мая 2017, 10:58 — REGNUM  Размер посуточного курортного сбора в Алтайском крае не привысит 50 рублей с человека. Об этом заявил накануне губернатор Александр Карлин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

«Я думаю, что 30−50 рублей с человека в сутки не отпугнут нашего желанного гостя. За десять суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за пятнадцать — 450 рублей. Это приведет к незначительному удорожанию путевки», — подчеркнул он.

Вместе с тем, он отметил, что если соотнести эту сумму в 5,5 тысячами мест постоянного размещения в Белокурихе, то не исключено, что сбор принесет бюджету города несколько десятков миллионов в год.

«На эти деньги будут создавать детские площадки, спортивные сооружения вокруг курортов и другие объекты для отдыхающих», — подчеркнул Александр Карлин.

Напомним, 6 мая 2017 года законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» был одобрен Правительством РФ был одобрен и направлен в Госдуму. Согласно документу, эксперимент с введением курортного сбора в четырех регионах продлится пять лет — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о том, что курортный сбор сроком на 5 лет будет введен в 5 регионах России было одобрено в ходе заседания президиума Госсовета, которое в августе 2016 года провел в Белокурихе Владимир Путин.

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Позднее было заявлено, что пилотными регионами по введению курортного сбора могут стать Алтай, Ставропольский край, Крым, Севастополь, и Кубань. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил дать этим территориям право самостоятельно устанавливать размер курортного сбора, но он не должен превышать 150 рублей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белокурихе определились с размером курортного сбора

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Введение курортного сбора в регионах России
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