В Алтайском крае отмечают оживление покупательского спроса

Барнаул, , 08:45 — REGNUM На рынке розничной торговли в Алтайском крае наблюдаетсявосстановление потребительского спроса и завершение периода стагнации. Как отмечают сегодня, 19 мая, в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, об этом свидетельствует статистика. По итогам четырех месяцев 2017 года оборот розничной торговли в стоимостном выражении составил 92,7 млрд. рублей, превысив итоги аналогичного периода прошлого года на 3 млрд. рублей.

Известно также, что продовольственных товаров реализовано населению на общую сумму 48,6 млрд. руб. (или 52,5% в общем товарообороте), непродовольственных товаров — 44,1 млрд. руб. (47,5%).

«В целом торговая отрасль вносит существенный вклад в экономику региона и занимает лидирующие позиции по ряду показателей: 2 место по численности занятых, доли в валовом региональном продукте, налоговым отчислениям в бюджет. По итогам первого квартала 2017 года доля отчислений торгового бизнеса в налоговых платежах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, возросла до 17,2%» — пояснили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 жители Алтайского края купили товаров и продуктов питания на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составлял 52,0%, непродовольственных товаров — 48,0%.

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