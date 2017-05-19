Пятница, 19 Мая 2017 года
09:14:42 МСК

В Алтайском крае отмечают оживление покупательского спроса

Экономика

С начала 2017 года розничный товарооборот в Алтайском крае достиг 92,7 млрд. рублей, что на 3 млрд больше, чем за аналогичный период 2016 года

Алтайский подсолнечник
© Светлана Шаповалова
Алтайский подсолнечник

Барнаул, 19 мая 2017, 08:45 — REGNUM  На рынке розничной торговли в Алтайском крае наблюдаетсявосстановление потребительского спроса и завершение периода стагнации. Как отмечают сегодня, 19 мая, в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, об этом свидетельствует статистика. По итогам четырех месяцев 2017 года оборот розничной торговли в стоимостном выражении составил 92,7 млрд. рублей, превысив итоги аналогичного периода прошлого года на 3 млрд. рублей.

Известно также, что продовольственных товаров реализовано населению на общую сумму 48,6 млрд. руб. (или 52,5% в общем товарообороте), непродовольственных товаров — 44,1 млрд. руб. (47,5%).

«В целом торговая отрасль вносит существенный вклад в экономику региона и занимает лидирующие позиции по ряду показателей: 2 место по численности занятых, доли в валовом региональном продукте, налоговым отчислениям в бюджет. По итогам первого квартала 2017 года доля отчислений торгового бизнеса в налоговых платежах, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, возросла до 17,2%» — пояснили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 жители Алтайского края купили товаров и продуктов питания на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составлял 52,0%, непродовольственных товаров — 48,0%.

Читайте ранее в этом сюжете: Покупательский спрос в Алтайском крае снизился на 1,8%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цены на продукты питания в магазинах РФ
Главное сегодня
NB!
19.05.17
Шахназаров: В СССР действительно была власть рабочих и крестьян
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
19.05.17
Максим ИсаевУтечка данных от Трампа: «Близкий круг» готовит ответ
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
19.05.17
«Нефть почувствовала уверенность»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
19.05.17
«Вон, Темер!»: Бразилия требует отставки своего президента
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
19.05.17
«Рубль отыграл часть потерь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
19.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 19 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
19.05.17
Die Tagesschau: У Турции «развязаны руки»
АнкараТурция Немецко-турецкие отношения Политика
NB!
19.05.17
СМИ: CША направили авианосец Ronald Reagan к Корейскому полуострову
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
19.05.17
Виталий АрхиреевРынок газомоторного топлива в России: есть ли перспектива уйти от нефти?
МоскваРоссия Перевод транспорта на газомоторное топливо Экономика
NB!
19.05.17
The Financial Times: «В иранские выборы русским нет смысла вмешиваться»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
19.05.17
Госдума готовит ответ на обвинения США в адрес российских СМИ
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
19.05.17
Против терроризма: Госдума обсудит аннулирование гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
19.05.17
Флагман флота Украины сломался сразу после ремонта
КиевУкраина Военно-морской флот Техника
NB!
18.05.17
Пермь: протесты дольщиков и новые обещания чиновников
ПермьРоссия Строительство жилья Общество
NB!
18.05.17
Провокация Молдавии: миротворца РФ задержали в аэропорту Кишинева
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
18.05.17
Трампу повезло в том, что его не сожгут на костре – сенатор
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.05.17
Патриарх Кирилл: «Как в нашем XXI веке стал возможен геноцид христиан»?
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
18.05.17
Мария Мамиконян«Ваша деятельность обманула ожидания общества»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
18.05.17
Игорь СвиринЗахар Прилепин: про Донбасс, патриотизм, Мединского и Маннергейма
МоскваРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
18.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.05.17
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ерхова на пост посла РФ в Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
18.05.17
Таймыр захотел разукрупнить Красноярский край
ДудинкаКрасноярский крайРоссия Объединение Эвенкии, Таймыра и Красноярского края Политика
ещё главное