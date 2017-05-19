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Студентам Алтайской академии экономики и права задолжали миллионы рублей

Экономика

За бывших студентов вступилась прокуратура

Барнаул
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Барнаул

Барнаул, 19 мая 2017, 08:22 — REGNUM  Барнаульская прокуратура через суд помогает бывшим студентам закрывшейся Алтайской академии экономики и права возвращать ранее внесенную плату за учебный 2016−2017 год. Как сообщает сегодня, 19 мая, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Елена Гончарова, в их интересах направлено 274 судебных исковых заявления о взыскании платы за обучение на сумму 13,6 млн рублей. В настоящее время 14 судебных решений исполнено на сумму 761 тыс. руб.

Всего же академия, образовательная деятельность которой была прекращена в сентябре 2016 года, накопила перед 396 бывшими студентами долг более 20 млн рублей.

Как известно, определением арбитражного суда Алтайского края 3 мая 2017 года в отношении академии введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий. С целью недопущения нарушений прав студентов на получение ранее внесенной платы за обучение за затягивания процедуры банкротства прокурором Барнаула временному управляющему академии объявлено предостережение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые проблема с вузом была озвучена еще в январе 2016 года. Однако, ректор Сергей Тен уверял, что аккредитацию вуз все же получит. Но этого не произошло, и академия вынужденно остановила образовательную деятельность. Студентов очной формы обучения по направлениям «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика» принял Алтайский государственный университет. Выпускников, специализировавшихся по направлению «Таможенное дело», собирался взять под свое крыло Сибирский государственный университет путей сообщения.

Напомним, в прошлом году аккредитации лишились и два других высших негосударственных учебных заведения: Алтайский институт финансового управления (АлтИФУ) и Алтайский экономико-юридический институт (АЭЮИ).

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайская академия экономики и права задолжала студентам и преподавателям

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