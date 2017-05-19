Землю, которой незаконно распорядился бывший мэр Барнаула, вернут городу

Барнаул, , 07:50 — REGNUM Прокуратура Барнаула потребовала вернуть муниципалитету престижные земельные участки в Барнауле, которые в свое время были незаконно переданы родственникам высшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил прокурор Барнаула Владимир Елизаров.

Напомним, этообстоятельство легло в основу уголовного дела против мэра и 23 марта 2017 года завершилось вынесением обвинительного приговора.

В прокуратуре Барнаула подчеркивают, что речь идет об установленных судом грубых нарушениях порядка предоставления земельных участков по Змеиногорскому тракту, 83, ул.Пролетарской, 89 и ул.Никитина, 116. На основании этого действующему главе администрации Барнаула предложено принять меры по возврату в хозяйственный оборот указанных земельных участков, не допустив незаконное выбытие имущества из муниципальной собственности и причинение ущерба муниципальному образованию. И хотя соответствующее уведомление было направлено в мэрию еще в апреле, действенные меры до сих пор приняты. Это дало прокуратуре основание для внесения нового представления.

«В суд предъявлен иск о признании отсутствующим права собственности хозяйствующего субъекта на объект капитального строительства по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 83 с требованием о наложении ареста на указанное имущество», — подчеркнул прокурор Барнаула Владимир Елизаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Игоря Савинцева уличили в передаче престижных земельных участков в пользование компаниям, аффилированным с его родственниками. Причем земля «счастливчикам» доставалась по заниженной стоимости. Ее общая рыночная стоимость превышала 60 млн рублей.

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