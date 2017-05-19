Пятница, 19 Мая 2017 года
06:14:04 МСК

СГК: на тепловых сетях Рубцовска выявлено 950 повреждений

Экономика

Наибольшее количество повреждений – порядка 80% — выявлено в северном сетевом контуре

Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске
© Светлана Шаповалова
Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, 19 мая 2017, 05:29 — REGNUM  С октября по май 2017 года энергетики структурного подразделения Сибирской генерирующей компании обнаружили и устранили на тепловых сетях Рубцовска порядка 950 повреждений. Причем, наибольшее количество повреждений — порядка 80% — выявлено в северном сетевом контуре (большая часть из них — на сетях горячего водоснабжения). Об этом сегодня, 19 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Напомним, в этом году отопительный период в Рубцовске длился 221 день — с 3 октября по 25 апреля. За это время на внутриквартальных и магистральных трубопроводах горячего водоснабжения было обнаружено 797 повреждений, из них большую часть — 650 инцидентов — составили порывы в северном сетевом контуре.

«Кроме этого, ремонтные бригады обнаружили и устранили еще 150 повреждений на сетях отопления. В среднем, энергетики ежедневно обнаруживали на сетях по 4−5 дефектов. Напомним, в ходе подготовки к отопительному сезону за август-сентябрь специалисты ликвидировали порядка 220 повреждений на сетях отопления и горячего водоснабжения», — подчеркнули в СКГ.

Известно, что часть работ было решено отложить до потепления, так как погодные условия ограничивали возможности проведения ремонтов.

«Речь идет о таких дефектах, которые не влияли на режим теплоснабжения жителей и не влекли за собой угрозу подтопления зданий, соответственно, срочных показаний выводить данные сети в ремонт в период отрицательных температур не было. Работы на этих участках начали проводить с марта», — пояснили в СГК.

По словам директора структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергея Климова, этой зимой в Рубцовске наблюдалась ситуация, которая сложилась из-за хронического недофинансирования и долгого отсутствия необходимых ремонтов коммуникаций, что, в свою очередь, является следствием длительного сдерживания тарифов на тепло.

«На протяжении ряда лет потребности системы в ремонтах и обновлении игнорировали, поэтому проблемы копились, как снежный ком и, наконец, достигли критического уровня, — говорит директор структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергей Климов. — Этим летом, помимо реализации инвестиционного проекта, мы запланировали проведение масштабных ремонтных работ на теплосетях, стоимость которых составит порядка 88,3 млн рублей. Считаю, это позволит задать курс на улучшение ситуации и снизить показатели аварийности», — заявил Сергей Климов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Рубцовске закончился 25 апреля 2017 года. Подводя итоги прошедшего отопительного сезона, в СГК констатировали, что несмотря на большое количество инцидентов, отопительный сезон для энергетиков СГК прошел в штатном режиме, они устраняли повреждения в нормативные сроки и таким образом, чтобы сохранить комфортные условия в домах рубцовчан.

Напомним, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг энергетики пошли потому, что уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

Читайте также: СГК готова к нестандартным решениям ради спасения Рубцовска

Читайте ранее в этом сюжете: СГК завершила отопительный сезон в Рубцовске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Тепловая энергетика
Главное сегодня
NB!
19.05.17
Виталий АрхиреевРынок газомоторного топлива в России: есть ли перспектива уйти от нефти?
МоскваРоссия Перевод транспорта на газомоторное топливо Экономика
NB!
19.05.17
The Financial Times: «В иранские выборы русским нет смысла вмешиваться»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
19.05.17
Госдума готовит ответ на обвинения США в адрес российских СМИ
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
19.05.17
Против терроризма: Госдума обсудит аннулирование гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
19.05.17
Больше участков и без открепительных: Госдума меняет избирательный закон
МоскваРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
19.05.17
Флагман флота Украины сломался сразу после ремонта
КиевУкраина Военно-морской флот Техника
NB!
18.05.17
Провокация Молдавии: миротворца РФ задержали в аэропорту Кишинева
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
18.05.17
Трампу повезло в том, что его не сожгут на костре – сенатор
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.05.17
Патриарх Кирилл: «Как в нашем XXI веке стал возможен геноцид христиан»?
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
18.05.17
Мария Мамиконян«Ваша деятельность обманула ожидания общества»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
18.05.17
Светлана ШаповаловаТысячи россиян стали заложниками отечественной эндокринологии
МоскваРоссия Состояние отечественной медицины: аналитика Политика
NB!
18.05.17
Игорь СвиринЗахар Прилепин: про Донбасс, патриотизм, Мединского и Маннергейма
МоскваРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
18.05.17
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ерхова на пост посла РФ в Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
18.05.17
Таймыр захотел разукрупнить Красноярский край
ДудинкаКрасноярский крайРоссия Объединение Эвенкии, Таймыра и Красноярского края Политика
NB!
18.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMСейчас дно, а через 5 лет будет дорого! — обзор рынка недвижимости Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
18.05.17
Вкладчик «Татфондбанка»: «Пикеты в Казани будут бессрочными»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
18.05.17
Елена КовачичНе убивать, а жить по Конституции: пациенты обвиняют Минздрав РФ
МоскваРоссия Коммерциализация медицины, образования и культуры Общество
NB!
18.05.17
Виктория ИвановскаяУникальность Ставрополья: Наращивание агломераций опустошит восток края
СтавропольРоссия Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года Экономика
NB!
18.05.17
The Financial Times: «Импичмент Трампа скорее невозможен, чем маловероятен»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.05.17
«Кому верить?» — почему в Зауралье не доверяют добытчикам урана
КурганРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
18.05.17
«Столетний юбилей» Латвии в Риге отметят гей-парадом
РигаЛатвия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
18.05.17
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное