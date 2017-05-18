В Барнауле на торги выставили историческое здание за 1 рубль

Барнаул, , 08:18 — REGNUM В Барнауле выставлено на продажу историческое здание 1880 года постройки — бывший магазин «Сухов с сыновьями». Памятник архитектуры, расположенный на перекрестке улицы Мало-Тобольская и проспекта Социалистический продают за 1 рубль. Правда, к нему прилагается «обременение»: обгоревший универмаг невозможно продать без земельного участка стоимостью 20,6 млн рублей. О предстоящем аукционе сообщает сегодня, 18 мая, ИД «Алтапресс».

Напомним, до революции первый этаж кирпичного дома «Сухов с сыновьями» занимали торговые залы, а на втором размещались конторы и квартиры приказчиков. В 1998 году в здании случился крупный пожар, после которого его ни разу капитально не ремонтировали. Новому собственнику к декабрю 2021 года предстоит полностью восстанавливать старинный универмаг и вернуть строению исторический облик, в том числе — удалить более поздние элементы архитектуры.

По словам завотделом по развитию туризма мэрии Барнаула Татьяны Сибиркиной, осуществить проект будет непросто. В технической документации, к примеру, говорится, что общее состоянии здания местами — недопустимое, система канализации не соответствует современным нормам, часть декора находится в неудовлетворительном состоянии, состояние пола аварийное, а окна на первом этаже поражены жучком и гнилью. Но привлекательность лота повышает готовый пакет научно-проектной документации по сохранению памятника культурного наследия. По оценкам архитектора Александра Деринга, эти документы могли бы стоить собственнику около 2 млн рублей. Учитывая площадь здания, он полагает, что на реставрационные работы уйдет около 25−30 млн рублей.

Реставрированный магазин «Сухов с сыновьями» должен украсить улицу Мало-Тобольскую, которую в этом году сделают пешеходной. Проект включен в список мероприятия по созданию туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город».

Читайте также: Туркластер «Барнаул — горнозаводской город» получит федеральное финансирование

По оценке предпринимателя Андрея Макулова, у которого уже есть опыт реставрации барнаульских исторических зданий, скорее всего дом «Сухова с сыновьями» восстановят те, кто уже заработал достаточно денег и не рассчитывает на особую прибыль. Это будет проект для души, а не заработка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вариант аналогичных торгов с рублевым лотом после урегулирования правовых вопросов рассматривают и в отношении другого исторического здания — дома купца Поскотинова.

Это здание, находящееся в федеральной собственности, уже 15 лет пребывает в плачевном состоянии после пожара, и до сих пор не сложилось, как карточный домик, может быть, только благодаря мастерам, построившим его в 1910-е годы. Его восстановление так и не началось.

Читайте ранее в этом сюжете: Дом купца Поскотинова в Барнауле может не дожить до реконструкции