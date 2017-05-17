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Отопительный сезон в Алтайском крае прошел без срывов

Экономика

Полпред Президента в СФО Сергей Меняйло назвал Алтайский край единственным регионом, где есть положительные результаты работы по снижению задолженности перед поставщиками

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На селекторном совещании по подготовке регионов Сибирского федерального округа к отопительному периоду 2017/2018 годов
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
На селекторном совещании по подготовке регионов Сибирского федерального округа к отопительному периоду 2017/2018 годов

Барнаул, 17 мая 2017, 12:47 — REGNUM  Алтайский край стал единственным сибирским регионом, где есть положительные результаты работы по снижению задолженности перед поставщиками, задействованными в теплоэнергетике. Это обстоятельство на состоявшемся сегодня, 17 мая, селекторном совещании по подготовке регионов Сибирского федерального округа к отопительному периоду 2017−2018 годов полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло назвал личной заслугой губернатора Александра Карлина. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края.

По оценке сибирского полпреда, в целом регионам Сибири удалось пройти предыдущий отопительный период без срывов, а вподготовительных мероприятиях будущего сезона Сергей Меняйло рекомендовал особое внимание уделить решению вопросов финансовой устойчивости организаций коммунального комплекса. За четыре месяца 2017 года долги крупных потребителей в округе выросли на 20% и составили 40 млрд. рублей.

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Селекторное совещание по подготовке регионов Сибирского федерального округа к отопительному периоду 2017/2018 годов
Иллюстрация: Сайт Алтайского края
Селекторное совещание по подготовке регионов Сибирского федерального округа к отопительному периоду 2017/2018 годов

Говоря о мероприятиях по подготовке к отопительному периоду 2017−2018 годов, Александр Карлин отметил, что региону на прохождение отопительного сезона для бесперебойного функционирования отраслей жилищно-коммунального комплекса и большой энергетики необходимо из всех источников привлечь и реализовать более 6,1 млрд. рублей.

«В том числе на подготовку предприятий жилищно-коммунального комплекса — 3,4 млрд. рублей. Работа идет планово», — подчеркнул глава Алтайского края. Он также напомнил, что в качестве источников средств выступят бюджеты хозяйствующих субъектов, муниципальных образований и региона.

Особое внимание власти вновь уделят подготовке к отопительному сезону Рубцовска.

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Напомним, для реализации проекта по реконструкции тепловых сетей власти привлекли социально ответственный бизнес в лице Сибирской генерирующей компании. Благодаря строительству перемычки в 2,6 км тепловых сетей теплоснабжением всего города к 2018 году займется Южная тепловая станция, мощность которой после реконструкции увеличится на 50−70 Гкал/час. Для этого на станции установят два новых котлоагрегата. В реконструкцию системы теплоснабжения города будет инвестировано порядка 1,7 млрд. рублей.

По словам Александра Карлина, это позволит обеспечить надежное теплоснабжение Рубцовска «не только на предстоящий отопительный сезон, но и на длительную серьезную перспективу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле отопительный сезон официально должен был завершиться 2 мая, но по случаю выпавшего снега власти распорядились не прекращать отопление до 4 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле продлили отопительный сезон

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Отопительный сезон
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